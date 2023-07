Siboldi confirma negociaciones avanzadas de Tigres con Ozziel Herrera

Como se adelantó la jornada de ayer, Tigres está muy cerca de fichar a Ozziel Herrera y está información la confirmó el mismo Robert Dante Siboldi en conferencia de prensa.

El entrenador felino habló sobre el jugador y que si lo están buscando por sus características que tiene que son las mismas que busca el club a la ofensiva.

“Sí, lo está manejando la directiva, no está cerrado, no está confirmado, es un jugador como los que estuvimos manejando en su momento, uno más en la lista, no el último ni definitivo, hay más opciones, pero en caso de que se concrete, se adaptaría a lo que buscamos a la competitividad, reforzar la posición, puede jugar por banda y por dentro, es un jugador que tiene muy buena edad, con experiencia, joven, seleccionado, con poca participación, pero está ahí, es un jugador de buen nivel, participó en los dos campeonatos de Atlas, es interesante, viene a reforzar”.

Sobre si Ozziel podría tapar un lugar en la plantilla para los jóvenes canteranos, el entrenador negó que esto sea así y tendrían toda la oportunidad de pelear por una posición.

“Viene a potenciar la posición y buscar la competencia que queremos, el que esté mejor va a estar para jugar, esa competencia del que venga de fuerzas básicas siempre la va a tener pero ninguno va a perder el lugar si viene”, aseguró en conferencia de prensa.