Jimmy Lozano es candidato; FMF presentará el nuevo proyecto de Selección

La Federación Mexicana de Futbol dio a conocer que la Selección mexicana presentará un nuevo proyecto, comandado por un nuevo entrenador, aunque aún no se ha definido el nombre del elegido.

A través de redes sociales Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la FMF, dio a conocer que será la siguiente semana cuando se presente el nuevo proyecto rumbo a los Mundiales del 2026 y del 2030.

“Les anticipo que será con nuevas formas, que estaremos realizando un proceso documentado, transparente y eficaz para los fines de este proyecto que apunta a los mundiales de 2026 y 2030″

Además, adelantó que buscarán un equipo que apoye a este nuevo proyecto, un tema que se ha especulado como un nuevo comité.

“El proceso que estamos llevando es más que la elección de un técnico. Estamos analizando el paquete completo de la estructura y personal de todas la Selecciones nacionales. Ningún entrenador tiene una varita mágica para arreglar todo aquí somos muchos involucrados, por eso es importante crear a un equipo que acompañe y apoye a la Selección nacional”.

Por último apuntó que, a pesar de que Jaime Lozano gane el título de la Copa Oro, eso no asegurará su permanencia en el Tri, aunque es uno de los candidatos. También se apuntó que no hay un candidato en la mesa para el puesto.

“El análisis del técnico se hará sin importar el resultado del domingo. No vamos a elegir a un entrenador si gana o pierde un partido, con esto quiero decir que lo que pase el domingo no va a determinar el futuro de Jimmy Lozano a quien considero que es un gran técnico y puede aportar mucho. Por supuesto que Jimmy debe ser uno de los candidatos. Quiero aclarar que internamente no hemos hablado de técnicos en la mesa”.