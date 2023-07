“Me costó mucho ganarme mi lugar con la Selección” Guillermo Ochoa previo a romper un nuevo récord con el TRI

Esta final contra Panamá en la Copa Oro significará un récord más para la carrera de Guillermo Ochoa con la Selección Mexicana al convertirse en el mexicano con más partidos disputados en la historia de este certamen.

El guardameta superará a Andrés Guardado que se quedó con 25 partidos en esta copa, además en caso de que el Tricolor se corone también será el jugador mexicano que más veces haya levantado este trofeo de la Concacaf.

Ante esto, el portero en entrevista con TUDN recordó lo complicado que fue en un inicio hacerse de un lugar con la Selección debido a que nadie le regaló nada y han sido años de un constante nivel alto lo que le han permitido esta longevidad en el arco nacional.

“No da tiempo de pensar en eso, no sabía la estadística, orgulloso, es un privilegio estar en la selección, representar a mi país. Me costó mucho hacerme de un lugar, no ha sido fácil como se ve ahora, quiero disfrutarlo hasta donde dure, hasta donde aguante, el próximo partido se superará la estadística pero lo personal va a un lado, lo importante es el legado que dejamos y ojalá sea con una Copa Oro más”, declaró a TUDN.

Las críticas hacia el guardameta han aparecido en los últimos meses debido a que un sector de la afición solicita un cambio generacional en la portería, sin embargo, Ochoa dejó clara su postura de que tienen que ganarse la posición como él en su momento se la ganó a base de sus actuaciones.