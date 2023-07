Checo Pérez se defiende de las críticas: “No soy segundo del Mundial de milagro”

El piloto de Red Bull, Sergio Pérez, habló sobre los comentarios negativos que se han generado por su desempeño en las carreras recientes, donde no ha logrado obtener los resultados que la crítica internacional considera que debería tener, pero el mexicano destacó la segunda posición que ocupa el campeonato de pilotos de la F1.

Serfio Sergio Pérez habló sobre la pelea con Mercedes (Mark Thompson/Getty Images)

“Siempre he dicho que en la Fórmula Uno lo importante es el resultado final en Abu Dabi (último circuito de la temporada). Todo lo demás no importa. No estoy en segundo lugar del Mundial por milagro, es porque he ganado carreras”, declaró el tapatío durante su participación en una carrera en Madrid.

A pesar de enfrentar dificultades en las últimas sesiones de clasificación, Sergio Pérez se mantiene en el segundo lugar del campeonato con 156 puntos, solo por detrás de su compañero Max Verstappen y actual bicampeón de la categoría

“Las cosas se han complicado por diferentes factores que cuando los analizas, estamos en una ventana muy, muy pequeña. Es duro lo que ha pasado en las últimas calificaciones; pero lo importante es cómo acabas el año”, describió Sergio Pérez haciendo referencia a las malas sesiones de clasificación que ha vivido en as últimas cinco carreras.

El podio del Gran Premio de Miami, con el ganador Max Verstappen (centro), el segundo Sergio Pérez (izquierda) y el tercero Fernando Alonso, el domingo 7 de mayo de 2023, en Miami Gardens. (AP Foto/Wilfredo Lee) AP (Wilfredo Lee/AP)

Pérez Mendoza resaltó sus dos victorias en lo que va de este año, Arabia Saudita y Azerbaiyán, lo que respalda su posición en el campeonato y que lo mantienen a 19 puntos del tercer sitio que ocupa Fernando Alonso de la escudería Aston Martin.