VIDEO: Tuca Ferretti explota contra reportero en plena conferencia

El entrenador de Cruz Azul, Ricardo Ferretti, da de que hablar luego de que este lunes en conferencia de prensa explotara en contra de un reportero por una pregunta referente a los rumores que indicaban que el estratega se ausentaba de los entrenamientos de la Máquina.

A través de las redes sociales comenzó a circular un fragmento de la rueda de prensa del técnico Celeste, en donde le responde airadamente a un reportero. Ferretti mencionó que de lo que se le acusaba era falso y, por lo tanto, lo que se dijera respecto al tema eran difamaciones.

“Yo tengo una forma de ser que a lo mejor no les parece, pero es mi forma de ser y yo respeto la de ustedes, así como las criticas; pero lo que no respeto es que si hablan de mí no lo hagan con seguridad. No crean en los chismes… Yo soy una persona profesional, honesta e intachable en mi trabajo”, mencionó el estratega.

Ferretti Ricardo Ferretti no aceptó la modalidad de la conferencia (Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo)

De la misma forma, explicó la razón por la cual no se le ha visto en algunos entrenamientos y es que con regularidad se encuentra en juntas con los altos mandos del equipo, pero que en su lugar están los miembros de su cuerpo técnico, que son personas altamente capacitadas.

“Cuando no estoy en la cancha estoy en junta con mis jefes, pero ya me canse de que me digan cosas y yo me quede callado. Una cosa es que me critiquen por como juegan mis equipos, pero difamarme no lo acepto. Si no puedes comprobar, yo me quedo con la boca callada… Si no puedes comprobar lo que dices, eres un mentiroso y me estás difamando”, señaló el dirigente.