’Ser deportista en México es una tarea titánica’: Abogado pateador

El sueño de ser deportista profesional para un representante mexicano parece una hazaña, pero los muros para derribarse y así lo demostró el Abogado pateador. Jorge León, abogado mexicano de 43 años y especialista en entretenimiento y derechos de autor, se ha convertido en una figura después de ser el primer mexicano en estar en dos ligas profesionales en Estados Unidos.

En su experiencia, estuvo firmado con el club Orlando Predators de Orlando y San Antonio Gunslingers de Texas de la National Arena League, mientras que en el balompié está con los Tampa Bay Strickers, en la National Indoor Soccer League.

Pero el Abogado pateador sabe que esto ha sido un reto, por ser una minoría en Estados Unidos y apuntó sobre los retos que hay para ser atleta en ambos países.

¿Por qué elegir el nombre de Abogado pateador?

— Surgió hace 14 años, cuando decidí ejercer mi carrera como abogado y comenzar a hacer retos en YouTube y empezar ahí en la parte digital, en donde decidí crear una marca o una identidad para dividir las dos pasiones y ahí fue donde decidí hacer este sueño que parece una locura. De niño practiqué taekwondo, gimnasia, actualmente, también practico beisbol, golf y tenis. Con el golf me ayuda a calmar la mente y para la técnica. Y obviamente el futbol y el futbol americano.

¿Cómo afrontar el reto de ser deportista latino en los Estados Unidos?

— Al final eres una minoría, es difícil ser latino y abrirte caminos allá, más cuando no creciste en el país, y el competir a nivel profesional, además de abrir brechas con los que, considero, son los reyes del deporte por su competitividad, pues tienes que prepararte 10 veces más y así poder tener un lugar y poder competir. Debes estar apto mentalmente para, a pesar de ser minoría, estar confiado para mantenerte en ese lugar, ya que me ha pasado, que por ser latino me han cortado, o ni siquiera me han dado uniforme. Por eso, es admirable lo que han conseguido figuras como Jorge Cantú, en Grandes Ligas, y hablando más atrás, de nombres como Gustavo Ayón, Hugo Sánchez, Rafael Márquez, porque no es sencillo trascender en el extranjero.

Y en México, ¿Qué tan complicado es ser deportista?

— Ser profesional o incluso practicar el deporte es muy complicado, ya que no hay los apoyos, faltan muchos espacios donde poder realizar actividades, y así ayudas a evitar el uso de drogas, la inseguridad. Tratar de ser deportista en México es una labor titánica, es un esfuerzo familiar y personal que debes gestar, porque debes invertir en tus cosas, y patrocinios, o amigos y familiares. Por ejemplo, muchos atletas rifan sus cosas y piden apoyo. Ojalá un día eso cambie. La iniciativa privada está volteando, está ayudando. Pero necesitamos más ayuda, más apoyo del gobierno y también en los temas de viajes, entrenadores y espacios para poder llegar a lo más alto. El día que contemos con esos apoyos, seremos un país diferente, con atletas distintos y logrando cosas inimaginables. Si hoy en día se logran cosas que parecen imposibles, imagínate con apoyo y recursos.

¿Cuál es tu opinión de la delegación mexicana que participó en Juegos Centroamericanos?

— Todos se merecen un aplauso en cada disciplina. No es fácil ser deportista en este país y lo que han logrado en San Salvador es algo magnífico y ahora esperar que vengan más resultados en Juegos Panamericanos y después en Olímpicos. Aunado a esto, que vengan más apoyos para que esta generación pueda conseguir las medallas que aún no se han conseguido.

¿Cuál es la principal diferencia entre el deporte estadounidense y el mexicano?

— Estados Unidos es una potencia porque en su política pública, sus objetivos lo trazan con base en el deporte, y aquí (México) el ser deportista le sufres mucho, por todo este proceso de cuando eres niño, luego joven en desarrollo. Creo que hace falta mucho en nuestro país fomentar el deporte

Abogado Pateador (Marisol Argumedo)

¿Cómo nace el sueño de ser deportista profesional en Estados Unidos?

— Desde niño vi a figuras como Michael Jordan, a Bo Jackson, a Andre Agassi, y tenía esa inspiración e inquietud de querer intentarlo y hoy, a mis 43 años, sigo cumpliendo el sueño a ese niño que quería ser como ellos. Ahora, como papá, lo que les quiero dejar es ese esfuerzo que se debe dar para poder cumplir sus sueños.

¿Cuál es la respuesta que hay a las críticas u opiniones negativas por ejercer dos carreras?

— Siempre estás siendo juzgado en un país así. Parece que tenemos esa cultura de siempre juzgar o criticar al de a lado, pero ahora he aprendido a que no me importe lo que puedan pensar o decir, a pesar de que aún hay críticas, en donde tienes que aprender a que todo se resbale, porque si no no harías nada. Me encanta mandar señales de posible rebeldía, en donde tienes que hacer lo que más te guste.

¿Cómo combinar la carrera profesional y una deportiva?

— Para los jóvenes, deben hacerlas a la par, nunca den por sentado que una cosa es más importante que la otra. Se debe hacer un poco como en Estados Unidos, porque en México, hay un momento en el que parece que te debes decantar por una u otra, por los horarios y otros temas. Pero hay alternativas para ir con la mejor ventaja. Como profesionista y deportista, eres más inteligente, sabes pensar, analizar, discernir, e incluso leer un contrato, tienes ese poder de negociación y otra cultura, pero si es un reto, por lo que se debe dejar todo en la cancha para llevar ambas cosas.

Abogado Pateador (Marisol Argumedo)

¿Cómo es el día a día del Abogado pateador?

— Es muy cambiante. Todo depende de la agenda, ya que, tienes que ver los pendientes del día con mis clientes, también intento entrenar en las mañanas, voy a la Alberca Olímpica, o en la Universidad Anáhuac. Si tengo algo legal, pues debo cambiar todo, además de estar con la familia, pero lo que siempre se mantiene es el tema legal junto con mi entrenamiento diario.

¿Qué deportista te ves reflejado?

— Admiro mucho a Jorge Campos. Él hacía cualquier deporte que lo pusieras a hacer. Además, creó el marketing en el futbol mexicano de alguna forma. A otros atletas que veo como inspiración fueron Michael Jordan, Bo Jackson, y actualmente está Randy Arozarena, o el mismo Julio Urías, hay varios deportistas mexicanos que son grandes referentes.