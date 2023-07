“Simplista, torpe y barato”: Luis García estalla por festejos del Tri tras ganar Copa Oro

La Selección mexicana volvió a conquistar la Copa Oro luego de cuatro años tras vencer por la mínima a Panamá con gol de Santiago Giménez en los minutos finales del partido.

Dicha situación provocó la euforia en los festejos de los jugadores y de la propia afición, por lo que el exfutbolista y ahora comentarista Luis García, estalló por la forma en que se celebró el título.

Mediante sus redes sociales, el famoso ‘Doctor’ ironizó en primera instancia con un video publicado por la cuenta oficial de la Selección, asegurando que es poderoso, seductor y hasta inspirador.

“El video en su forma es una obra de arte, poderoso, seductor, incluso inspirador, no dice mentiras, solo está MUY BIEN EDITADO. El alto comisionado ‘La Bomba’, es un hombre de televisión, un genio de los medios. En algún momento del video pensé que estaba viendo la película de 300!!!! This is SPARTA, pero no, es la Selección Nacional ganando una Copa de Oro sin enfrentar al mejor USA, ni al mejor Canadá. Como dije sin pensar en el gol de Raúl Jiménez ante Panamá en el Estadio Azteca, no mames, no mames!”, publicó en su cuenta de Twitter.

Posteriormente, el exjugador de la Selección continuó con la crítica al considerar que si bien el triunfo del cuadro azteca se debió festejar, hay formas de hacerlo, calificándolo de torpe y barato.

Cualquier éxito debe celebrarse, ganar en las canicas debe celebrarse, ganar un volado debe celebrarse, ahora, extrapolar el triunfo abrazándose a temas nacionalistas es simplista, torpe y barato. — Luis García P (@GarciaPosti) July 17, 2023

Es importante mencionar que tras el título de Copa Oro, la Federación Mexicana de Futbol evalúa la continuidad de Jaime Lozano, ya que solo llegó para encarar el certamen de la Concacaf.