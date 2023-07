Rey Vargas da las claves para Charlo y su pelea ante Canelo

Con la experiencia de casi 40 peleas como profesional y militar en tres divisiones, el mexicano Rey Vargas habló sobre las claves que deberá afrontar Jermell Charlo para enfrentar a Canelo Álvarez

En charla con los medios durante el martes de café del CMB, el campeón de peso pluma afirmó que el trabajo deberá ser preciso para el estadounidense

“(Subir dos divisiones) implica demasiado, hay que trabajar de una manera diferente en la masa muscular, en la pegada, hacia el empuje del cuerpo del otro, uno trae una pegada natural y cuando subes, sientes ese rezago, deberá trabajar, pero su trayectoria lo respalda. Son dos peleadores sólidos y va a ser una pelea espectacular pero si no se trabaja en el peso, va a ser clave”, dijo.

En otro tema, Rey Vargas habló sobre su regreso a las 130 libras, en donde sufrió su primera derrota. “Si se presenta otro reto en una o dos divisiones arriba, yo lo voy a tomar, aunque me digan que estoy loco, yo sé que si puedo dar grades peleas en las 130 libras”

En este tema, también se refirió a una pelea con Emanuel Navarrete. “No voy a buscarlo de esa manera, por qué este necesitado o algo, quiero que se abran oportunidades. Aunque estoy listo para hacer grandes cosas cómo subir a 135 libras, algo que luce descabellado”

También señaló que, a pesar de no tener grandes peleas con rivales mexicanos, cuenta con una gran experiencia internacional.

“He enfrentado a rivales de élite y tal vez nos falta pactar peleas en el circuito mexicano, pero a nivel mundial,los peleadores que me han tocado no han sido fáciles, aunque con la promotora anterior (Golden Boy) era un problema por qué me faltaba proyección y se llevaba mas de la mitad de mi bolsa”

Por último, lanzó un dardo para los YouTubers que incursionan en el boxeo. “El problema es que algunos que se vuelves famosos por YouTube o en redes les dan más proyección y ganan más que uno, que es de casa”, dijo