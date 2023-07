Ricardo Salinas Pliego y Jorge Pietrasanta protagonizan pelea en redes sociales

Ricardo Salina Pliego vuelve a estar en medio de una polémica generada a través de redes sociales. El empresario y dueño del Mazatlán FC, se volvió protagonista de una pelea con el analista de ESPN, Jorge Pietrasanta. Twitter fue la red social donde intercambiaron dichos comentarios.

Para nadie es novedad que el dueño de la televisora regale polémicas declaraciones en redes, y ahora su víctima fue Pietrasanta. Todo comenzó cuando un usuario de Twitter, le contó sobre el momento en el que el analista dijo en un programa que él le ganaba en albures.

“DonRicardo, hace unos momentos, Pietrasanta, le cantó el tiro en vivo, que cuando quiera se dan de albures. ¿Se apuntará?”. Ante esto, el empresario respondió de forma contundente con un “¿Quién es ese pendejo y en qué chiquero vive?”

Al cabo de unos minutos, la respuesta del analista no se hizo esperar y le pidió que lo mencionara, asegurando que mejor los insultos de frente. De igual manera, aprovechó para recordarle cuando con anterioridad ambos intercambiaron albures en la misma red social.

Arrobarlo jajaja ¿Entonces usted cree que le tengo miedo?



La realidad es que pongo en su lugar tanta basura como usted todos los días, que no los recuerdo a todos, pero dígame… ¿se quedó enamorado de mi o porque la fijación, qué fue lo que lo enamoró, fue el largo o el ancho?… https://t.co/KTQpSfmOmH — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) July 18, 2023

“¡Arróbeme Don Richard! Mejor insultos de frente. No vivo en chiquero, gracias a años de trabajo. ¿Ya se acordó cuando el que le escribe en su cuenta y yo nos albureamos, o no se enteró?. Es cuando estaba usted enojado y decían que la Nations League no existía.”, finalizó el narrador.

Para culminar, Salinas Pliego lanzó un último comentario, al que ya no obtuvo respuesta y al que reaccionaron muchos usuarios riéndose.

“Arrobarlo, jajaja ¿Entonces usted cree que le tengo miedo? La realidad es que pongo en su lugar tanta basura como usted todos los días, que no los recuerdo a todos, pero dígame… ¿Se quedó enamorado de mí o porque la fijación, qué fue lo que lo enamoró, fue el largo o el ancho? Veo que viene por más, por favor vomite sus comentarios abajo y cuando yo tenga ganas de pendęjear gente, le contesto”, finalizó el empresario.