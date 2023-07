“Lo que se hizo estuvo mal y había que salirse”: Tata Martino sobre el Tri

Gerardo Martino salió por la puerta de atrás de la Selección mexicana luego del fracaso en el Mundial de Qatar 2022 donde el Tri no pudo superar la fase de grupos después de ocho ediciones consecutivas avanzando a octavos de final.

A meses de su salida, el técnico argentino habló en conferencia de prensa previo al debut del Inter Miami en la Leagues Cup y reconoció que hubiera sido ilógico continuar como técnico del tricolor debido a los últimos resultados que obtuvo.

“Siento que ya no tengo mucho derecho de hablar de la Selección Mexicana. De todas maneras, tampoco hubiese sido lógico tener la posibilidad de renovar. Lo que se hizo, finalmente, estuvo mal hecho y había que salirse”, aceptó.

Gerardo Martino dirigió cuatro años a la Selección mexicana. Foto: Stuart Franklin/Getty Images

En ese sentido, el Tata confesó que el principal motivo de hacerse a un costado de la Selección fue el resultado en la Copa del Mundo, reconociendo que tuvo errores que sentenciaron su gestión.

“Probablemente, todos hemos cometido errores. No hemos sabido administrar lo que se vino a partir del segundo año en adelante. En definitiva lo que cuenta es lo que realmente sucedió. No me parece que deba desarrollar mucho de los motivos de lo que ha pasado, pero finalmente, en función de lo que sucedió en la Copa del Mundo, por ese motivo hoy estoy acá (Inter Miami) y no allá”, añadió.

Asimismo, Gerardo Martino habló sobre la destitución de Diego Cocca como técnico del tricolor y la calificó como una decisión “extrema”.

“Creo que se tocó un extremo muy delicado con la decisión sobre Diego Cocca y también ahora hay que tener cuidado sumo cuidado en los pasos a seguir porque esta historia al finalmente andar por los extremos es un tanto difícil y en México, sobre todo en el futbol se está muy acostumbrado a estar por la línea”, sentenció.