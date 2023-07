Razones por las que Luis Chávez no llegará a Europa

Luis Chávez es una de las incógnitas más interesantes de los últimos días, el mediocampista mexicano que no ha visto actividad en la Liga MX por su participación en el campeonato de la Copa Oro con México, nunca ha ocultado su deseo por irse a Europa y con 27 años, parece que cada día que pasa ese sueño se hace más lejano. Una oferta del Dynamo de Moscú elevó la expectativa de su salida, pero una serie de obstáculos impediría su salto al viejo continente.

TE RECOMENDAMOS: Selección mexicana gana lugares en el ranking de la FIFA gracias a la Copa Oro

Lo último que supimos referente a las negociaciones entre el equipo ruso y Pachuca, fue que las todo iba por buen camino y que era cuestión de tiempo para que viéramos a Chávez enfundado en la camiseta de un equipo europeo; Sin embargo, esto parece haber quedado en el olvido y sería por lo siguiente.

Tema económico, para comenzar es importante mencionar que el Dynamo de Moscú estaba dispuesto a desembolsar 7 millones de dólares por el pase del mexicano, pero el problema viene cuando se sabe que el dinero proveniente de Rusia no es aceptado por los bancos debido a su conflicto bélico, razón por la cual los Tuzos no pueden recibir el pago del equipo europeo.

El que quiere busca la manera y ese es Luis Chávez, si no se puede con Dynamo, esperará otra oferta, el mercado cierra hasta el 31 de Agosto



Más jugadores con esa mentalidad pic.twitter.com/UnnaUExIgz — Analistas (@SomosAnalistas_) July 20, 2023

Otro de los obstáculos que impedirían el traspaso del mexicano sería justamente el conflicto bélico que atraviesa el país. Es importante mencionar que existe un riesgo debido a que los problemas armados podrían causar un parón de la liga en cualquier momento para proteger la integridad de los jugadores.

También recordar que los equipos pertenecientes a ese país no tienen participaciones en las competencias europeas, por lo que no es vitrina para pasar a algún otro equipo, esto aunado a que los cuadros pertenecientes a otros países del viejo continente no tienen intención de negociar con ellos, por lo que de irse, su aventura europea se limitaría a ese equipo o esa liga.

Esta toma del tiro libre de Luis Chávez es arte pic.twitter.com/BLSODnyGfy — Analistas (@SomosAnalistas_) July 13, 2023

Otro tema a mencionar podría ser la adaptación del futbolista, la cultura, el idioma y el clima, son temas que podrían causar una baja de juego importante en el futbolista e impidan que llegue a su mejor nivel en el viejo continente.

Para finalizar, podemos mencionar que el interés de Rayados por el futbolista podría hacer que Chávez y Pachuca se replanten las negociaciones en Europa debido al alto sueldo que le ofrecen, la comodidad de estar en su propio país y llegar a un equipo competitivo en la Liga MX.