“¿Dónde quedó la vergüenza?”: Leyendas de Cruz Azul explotan con jugadores por jersey de Messi

Cruz Azul alargó su mala racha luego de caer 2-1 contra el Inter Miami en el duelo inaugural de la Leagues Cup, el cual también significó el debut de Lionel Messi con el conjunto de Florida.

Como era de esperarse, al final del encuentro algunos futbolistas de la Máquina le pidieron el jersey al astro argentino, que fue el héroe del partido, y fueron Carlos Rotondi y Augusto Lotti quienes se quedaron con la anhelada camiseta del rosarino.

Sin embargo, esta situación causó polémica, pues Carlos Hermosillo y Emmanuel Villa, lamentaron que los jugadores le hayan pedido el jersey al campeón del mundo en Qatar 2022, calificándolo como una falta de respeto.

“Esta imagen es patética, perdieron contra el Inter Miami porque no supieron definir… Pero eso sí, felices con su camisa de Messi, ¡por favor! el jugador no tiene consciencia, no tiene respeto. Es increíble, es una falta de respeto a tus compañeros y a la institución esta foto”, aseguró el Grandote de Cerro Azul.

Por su parte, el Tito Villa consideró una “falta de vergüenza deportiva” la acción de los jugadores por haber presumido el jersey del futbolista argentino luego de la derrota sufrida ante el Miami.

“Entiendo que tal vez haya sido la única oportunidad que tenían para quedarse con semejante tesoro, pero dónde queda la vergüenza deportiva? Difícil de entender lo de la foto y las sonrisas”, señaló.