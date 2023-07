“Tenemos futbolistas para ligas medianas, no para grandes en Europa”: Luis García

El ex futbolista mexicano, Luis García, fue participe de un evento en el que recordó su carrera y en entrevista exclusiva con Publimetro, se dió el tiempo de hablar sobre la actualidad de los jugadores mexicanos que tienen el sueño de ir a Europa, pero su alto salario les frustra el sueño y deben quedarse a jugar an la Liga MX donde están muy bien valorados.

TE RECOMENDAMOS: Raúl Jiménez es nuevo jugador del Fulham

En el marco de un evento promocional, Luis García habló de los jugadores que buscan probar suerte en Europa como Luis Chávez, y como sus salidas son complicadas debido a los costos que tienen los jugadores en México, un precio que no están dispuestos a pagar en los equipos del viejo continente.

“El tema por el futbolista mexicano de cierta edad, es que en México hay clubes que pagan más. Yo no entiendo como un futbolista vale 10mdd adentro, afuera no valga 2. El tema con Luis Chávez es que tiene una situación compleja (con el club de Rusia) de no poder jugar con otras ligas, inclusive no poder pagar y Pachuca, por lo que entiendo, si pagaban la cláusula lo dejaban libre y se podía arreglar con el equipo que quisiera. El problema con el futbolista mexicano es que es muy caro para Europa, lo quieren vender como lo pagarían en México y aquí como hay escasez de figuras, lo pagan muy bien”, comentó el ex jugador mundialista.

Luis García Luis García

De igual forma, García lanzó una dura declaración sobre el nivel de los mexicanos en el futbol y como en muchas ocasiones este no alcanza para tener participación en grandes ligas, haciendo de lado la posibilidad de que algún día puedan vestir la camiseta de un equipo grande y protagonista de la elite europea.

“El futbol es un negocio, pero esta desfasado en esta lectura de que internamente el futbolista vale mucho dinero y externamente no lo vale tanto porque no tenemos a ningún Messi, Cristiano, Pelé o Maradona, ni lo tendremos en la historia. Si tuvimos a Hugo Sánchez y a Rafa Márquez y los dos se fueron y la rompieron, no vamos a tener dos iguales a ellos, es difícil. Tenemos futbolistas para ligas de cierta envergadura, medianas como tal, no hay ningún futbolista mexicano que pueda jugar en el Manchester City, Real Madrid o en el Bayern Munich”, culminó el conocido analista.