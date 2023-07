‘Estoy optimista para el Mundial 2026′: Juan Carlos Rodríguez presenta nueva estructura

La Federación Mexicana de Futbol dio a conocer los primeros detalles sobre su plan rumbo a la Copa Mundial del 2026 y 2030.

En entrevista con Alberto Lati, Juan Carlos Rodríguez, comisionado de la FMF presentó un plan de 12 puntos en donde destaca lo deportivo sobre lo económico. E incluso aseguró que él no será el encargado de elegir al entrenador.

Derechos de transmisión.

Rodríguez aseguró destacó que se venderán los derechos totalmente abiertos y se van a abrir las plataformas y todos puedan comprar las transmisiones, en busca de apoyar en el tema económico a los equipos.

Elección del entrenador

La ‘Bomba’ Rodríguez afirmó que él no será el elegido para determinar el futuro en el banquillo del Tri.

“Yo no lo voy a asignar. Mi chamba no es nombrar al entrenador. Llegó el momento de que el entrenador no sea el tipo con una varita mágica y nos sentamos a ver que funcione”, afirmó.

Proyecto FMF 1 (FMF)

Proyecto de pilares

En esta idea se presentaron 12 pilares en los que se busca trabajar, los cuales serán prioridad.

Estos son:

Estructura y gobierno corporativo.

Selecciones nacionales

Calendarización,

Multipropiedad

Ascenso y descenso

Futbol femenil

Arbitraje

Desarrollo del futbol

Experiencia para los aficionados

Internacionalización

Comercializadora de derechos y patrocinios

Plan unidos por México.

Proyecto en Selección

En el ambicioso plan, se buscan cuatro puntos estructurales para trabajar alrededor de Selección mexicana. En estos destaca el desarrollo y alianza con las ciencias del deporte. Al igual que la logística y las operaciones en las concentraciones.

CAR en Estados Unidos

En el tema se apuntó la creación de dos Centros de Alto Rendimiento en Estados Unidos, para poder realizar las concentraciones en las giras y evitar conflictos con las sedes. Además de que serán los lugares en que se concentrará el Tri en Copa América.

Comisión de expertos

En otro tema que ha acaparado las redes sociales, y sin revelar nombres, dio a conocer que sí habrá un consejo conformado por ex entrenadores de Selección mexicana, ex jugadores, expertos en ciencias del deporte y figuras a nivel mundial que explicarán como se obtienen los grandes logros.

En el mismo se afirmó que las reuniones serán de manera individual y no habrá debates. Además de que se harán rotaciones en los mismos.

Proyecto FMF 1 (FMF)

Soluciones

Con esta idea se busca solucionar la falta de proyecto deportivo en Selecciones nacionales, además de generar una estructura de blindaje para el director técnico

Partidos moleros

Aquí, Juan Carlos Rodríguez afirmó que la mejor opción del rival, entendiendo que el resto de selecciones están en eliminatoria, por lo que se reduce las opciones. Además, se buscarán a dos equipos argentinos y brasileños para realizar micro ciclos y encuentros de alto nivel para la Selección.

Proyecto Cre-c

En esta idea, se apunta que jóvenes de 18 años sean exportados a ligas europeas, sean en primera segunda y tercera división para darles fogueo y sobre todo, poder obtener el pasaporte comunitario y sea más fácil que se mantengan en Europa.

ALIANZAS CON DIFERENTES LIGAS EUROPEAS PARA FOMENTAR LA EXPORTACIÓN DE MEXICANOS AL VIEJO CONTINENTE #CentralFOX | El plan que pondrá en marcha Juan Carlos Rodríguez, presidente comisionado de FMF, para contar con mejores jugadores y directores técnicos



📹: @FMF pic.twitter.com/dfxY3rQS0Y — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) July 26, 2023

Proyecto FMF 1 (FMF)

Naturalizados

Juan Carlos Rodríguez apuntó que no habrá mexicanos de ‘primera y segunda’, sino que se buscará a los mejor que se tenga para darle grandes resultados a la Selección mexicana.

Copa Libertadores

En otro punto importante para el futbol mexicano, La Bomba Rodríguez afirmó que por el momento no cuentan con invitación para la Copa Libertadores. Esta deberá llegar a través de Conmebol y directo a Concacaf, quienes autorizarán esa invitación para el futbol mexicano.