Futbolista argentina es acusada de ser anti-Messi por un tatuaje

En el marco del Copa Mundial Femenil de la FIFA, la situación de una jugadora del seleccionado argentino tomó relevancia periodística esta semana. Se trata de Yamila Rodríguez quien se desempeña como delantera del conjunto albiceleste y que a través de las redes sociales rompió el silencio sobre lo que está padeciendo.

La deportista de 25 años es una de las referentes de la Selección argentina, pero a pesar de defender los colores de su país, muchos internautas la están criticando debido a un tatuaje que tiene en su cuerpo. Yamila Rodríguez ha sido catalogada de “anti-Messi” y sobre eso se refirió en su cuenta de Instagram.

La jugadora de Argentina acusada de ser “anti-Messi”. Fue la propia Yamila Rodríguez la que emitió un comunicado en el que señaló que no la está pasando nada bien a causa de las críticas que le llueven porque en una de sus piernas lleva tatuado el rostro del portugués Cristiano Ronaldo.

"NUNCA HE SIDO ANTI MESSI"



La argentina Yami Rodríguez pide respeto en pleno mundial femenil por los mensajes que ha recibido al hablar sobre la inspiración que le da Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/6BQUHSroSx — Fuera de Juego (@ESPN_FDJ) July 25, 2023

La futbolista argentina se descargó a través de esta plataforma digital con un contundente mensaje.

“Por favor basta. No la estoy pasando bien ¿En qué momento dije que soy anti-Messi? Dejen de decir cosas que yo no dije porque de verdad la estoy pasando mal. No la paso mal por ustedes sino por las barbaridades que dicen sin piedad ¿Uno no puede tener un ídolo o un jugador que le guste? Por favor”, remarcó Yamila Rodríguez al mismo tiempo que señaló que aunque Cristiano Ronaldo sea su ídolo no tiene motivos para odiar a su compatriota Lionel Messi.

Además de Cristiano, Yamila también tiene un tauaje de Diego Maradona (Carmen Mandato/Getty Images)

“No estamos todos obligados a solo amar a los jugadores de nuestro país. Por favor, entiendan que esto es futbol y cada uno tiene sus preferencias. Basta, cansa, duele”, cerró Yamila Rodríguez dejando al descubierto una situación insólita que la tiene atravesando un mal momento.

Esta historia tomó trascendencia internacional y la deportista recibió el apoyo de los que idolatran a Lionel Messi como de los que enaltecen a Cristiano Ronaldo.