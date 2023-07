“México dejó de ser opción para las grandes estrellas”, Luis García

El inicio de la Leagues Cup ha dejado serias dudas sobre el nivel que tienen los equipos mexicanos ante las escuadras de la MLS, esto debido a que en varios partidos los clubes norteamericanos han ganado de forma contundente. Esto hace a muchos preguntarse si la calidad de ambas competencias ya es la misma; sin embargo, Luis García prefiere dejar eso de lado y pensar más en el modelo de negocio que se debe copiar en México.

En entrevista exclusiva con Publimetro, el ex futbolista habló sobre la actual competencia entre equipos de ambos país y señaló que el tema del nivel es debatible, pero lo que si está claro es el increíble manejo de negocio que se tiene en Estados Unidos, algo que debería implementarse en México.

“El nivel de la MLS puede ser debatible si compite o no con el de la Liga MX, donde no hay debate es el modelo de negocio, están a años luz. Son autosuficientes, autosustentables y abren franquicias en cualquier parte, se llenan los estadios, pagan sueldos millonarios y no pierden. Copiemos el modelo de negocios, entiendo que estamos en otra sociedad, pero es lo que se debe de copiar”, señaló Luis García.

De la misma forma, se tomó el tiempo de señalar lo atractivas que se han vuelto las ligas emergentes y como ante esto, el futbol mexicano ha perdido relevancia, dejando de ser una verdadera opción para las grandes estrellas del balompié.

“En Estados Unidos tienen las mejores ligas del mundo. Ahí hacen las cosas mejor que acá. Son mercados emergentes a los que todos los jugadores quieren ir y Mexico dejó de ser opción, de ser la segundas o tercera, paso a ser la seis”, sentenció.

Para finalizar, el ex Seleccionado Nacional habló sobre la union que hay en los clubes norteamericanos con el fin de convertir a la MLS en una de las mejores ligas del mundo, algo contrario a lo que sucede en México en donde se intenta perjudicar al rival.

“No hay manera que puedas traer un Messi aquí, y no va a venir al futbol mexicano. Pero ahí todos los clubes ayudan para llevar a esas figura y si viene al estadio elevo el boleto, entonces todos ganamos. Aquí al revés, aquí no son capaces de cambiar un partido para joderte a ti. Allá se preguntan: ¿Cómo nos ayudamos para que esta liga sea la mejor del planeta? bueno todos subsidiemos para que venga Messi”, Remató el analista.