‘Estoy esperando la mejor versión del Vaquero Navarrete’: Óscar Valdez

México volverá a acaparar las miradas en el boxeo internacional el próximo 12 de agosto cuando Óscar Valdez busque convertirse nuevamente en campeón mundial cuando choque ante Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete por el cinturón de peso superpluma de la OMB en Glendale, Arizona.

Con este compromiso a la vuelta de la esquina, el exolímpico aseguró que espera la mejor versión del actual monarca para darle un gran espectáculo a la afición.

“Mi sueño desde niño, también era el de tener una rivalidad como la que dio Marco Barrera y Erik Morales. La pelea que viene ante Navarrete es la mas grande en mi carrera. Esta es una gran oportunidad de volver a al cima, sabemos que es complicado, pero no es imposible. Estoy esperando la mejor versión del Vaquero Navarrete, por que sé que será una partida de ajedrez en el ring, pero estamos listos para ofrecer una gran función”, explicó en conferencia.

Por otra parte, Valdez aseguró que el estilo del Vaquero Navarrete es muy difícil de descifrar, pero cuenta con una gran experiencia para llevarse la mano en alto.

‘He estudiado cada pelea de Navarrete, sabemos que debemos estar atentos a cualquier ángulo, por qué, a pesar de no tener el estilo más lindo, es efectivo. Ahora, con ayuda de Eddy Reynoso, y con el trabajo que hemos hecho desde la pelea con Adam López, nos visualizamos con el triunfo. Me veo noqueando desde el primer asalto, en el doceavo, fajándome o incluso en el clinch, pero siempre con la mano en alto”, aseguró.

En esa misma línea, el exmonarca del CMB apuntó que quiere dar un mensaje a los boxeadores alrededor del mundo sobre los invictos.

“El mensaje es que no importa si pierdes el invicto, te levantas y vas por otro reto. Yo perdí contra Shakur Stevenson, pero ahora estoy listo para esta pelea, por que es una oportunidad de ser nuevamente campeón y eso la hace la más importante de mi carrera. Es todo o nada para mi. Él ya hizo historia al ser campeón en tres divisiones. El mensaje que quiero dar es que debemos enfrentarnos entre los mejores y no tener miedo a perder el invicto, por que los históricos tuvieron derrotas y eso no les quita su leyenda”.

Por último, Oscar Valdez apuntó a una posible trilogía contra Navarrete. “No hay clausula de revancha por que no está permitido. Al ser una mandatoria no se permite. Pero si está buena la pelea, podemos firmarla sin problema, y yo quiero llevar esto a una trilogía”, aseguró.

El sonorense llegará a esta reyerta con un récord de 31-1, con 23 nocauts en su carrera como profesional.