Aficionado de Mazatlán que pesa 122kg pide a Salinas Pliego una oportunidad en el equipo

Mazatlán ha tenido un inicio de campaña bastante complicado, en la Liga MX ha registrado un total de dos derrotas y un empate en lo que va del Apertura 2023, mientras que en la Leagues Cup el equipo de los Cañoneros logró enderezar un poco el rumbo con una victoria y un empate que los clasificó a la siguiente ronda; sin embargo, aun con esto último algunos aficionados creen que harían un mejor papel que algunos jugadores.

Este es el caso de Gansito.99, un usuario de TikTok que también es aficionado del Mazatlán y aprovechó sus redes para mandar un mensaje a Ricardo Salinas Pliego pidiendo una oportunidad en el equipo y prometiendo bajar de peso si es que se llega a concretar su petición.

@gansito.99 MENSAJE IMPORTANTE OJALA Y PUEDAN ETIQUETAR AL SEÑOR SALINAS !! @RicardoBSalinas @Mazatlán F. C. ⚓️ @OLIMPOFUTBOLERO @Diario RÉCORD @tvazteca @aztecauno @AztecaDeportes ♬ Epic Music(836380) - Pavel

“Este mensaje es para el señor Ricardo Salinas, con mucho respeto y mucho aprecio. Señor, tengo 33 años, siempre busqué una oportunidad en el futbol y nunca se me dio, actualmente me he hecho viral por algunos videos porque como ve, peso 122 kilos. Yo quiero hacer un esfuerzo para que esta playera que es del señor Benedetti, que es talla M, yo actualmente soy talla XXL, me quede. A cambio de eso yo le pido una oportunidad de una visoria en el Mazatlán, es lo único que le pido. Yo hago el esfuerzo por qué me quede esta playera, y a cambio usted me da una oportunidad. Soy el Gansito, me dicen Riquelme, Saludos señor Ricardo”, declaró el aficionado.

Ante esto, varios usuarios se hicieron presentes en los comentarios mostrando su apoyo y pidiendo la respuesta de Salinas, mismo que hasta el momento no ha dado declaración al respecto.