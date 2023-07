Pibe Valderrama encantado con Monterrey como sede para el Mundial de 2026

Debido a su gran carrera como jugador, Carlos Valderrama se ha convertido en un embajador del fútbol mundial, motivo por el cual este verano visitó la ciudad de Monterrey a jugar en una copa de fútbol amateur en el estadio de los Rayados, donde cautivó a los asistentes con sus dotes con el balón a sus 61 años.

En entrevista exclusiva para Publimetro, el famoso camiseta 10 de la Selección de Colombia platicó su sentir del Gigante de Acero, de la Selección Mexicana y de la evolución que ha tenido el futbol con el paso de los años.

Además, destacó la evolución que ha tenido la MLS a lo largo de los años, liga en la que ya fue una de las figuras en la década de los noventa.

¿Qué le pareció el estadio?

-Espectacular, muy bonito estadio, nosotros lo disfrutamos, no lo conocíamos, tienen un gran estadio y esperemos que lo cuiden mucho.

Ya jugó en lo que será una de las sedes del Mundial 2026, ¿Si lo siente como un estadio mundialista?

-Merecido, sin duda este estadio está para esa clase de escenarios, la gente seguro estará muy contenta, la gente aquí me ha tratado muy bien, me hace pensar que en el campeonato mundial vienen muchos turistas y se van a encontrar con un lugar espectacular.

¿Qué le pareció la ciudad?

-Lo poco que he conocido si me ha gustado, por temas de trabajo ha sido un poco difícil poder conocer más lugares, pero si me ha gustado.

¿Aquí lo veremos en el Mundial? ¿Cómo ve a Colombia en las eliminatorias?

-Esperemos que me toque, vamos a hacer fuerza para que la selección se clasifique y tengamos la oportunidad de estar por acá.

-Vamos bien, tenemos un cuerpo técnico nuevo, ha cambiado el estilo, ha habido una renovación muy importante, llevamos 8 partidos amistosos y no hemos perdido, pero el equipo ha jugado muy bien y por eso estamos optimistas.

¿Qué se siente defender a tu país en un Mundial?

-Es lo máximo para un jugador, jugar un campeonato mundial representando a tu país es lo que uno quiere como jugador de futbol.

Ahora el futbol es más físico y con más velocidad, parece que jugadores como usted, como Maradona, Riquelme son cada vez más difícil que salgan, ¿Cree que se pierda la magia en el futbol con menos jugadores 10?

-No, todavía hay jugadores que tienen magia, pero es verdad lo que tú dices, ahora es más físico, a los técnicos les gusta más eso y uno como jugador de futbol tiene que adaptarse, pero pienso que el talento no se pierde, hay muchos jugadores talentosos, pero si bien, si le tienen que agregar lo otro para poder jugar, si no, no lo utilizan los técnicos. Siento que a la gente le gustaba el futbol de antes.

Números totales en su carrera:

Partidos: 866

Goles: 76

Asistencias: 348

Mundiales: 3

Números del Pibe con la Selección de Colombia:

Partidos oficiales: 67

Goles: 6

Asistencias: 21

Trayectoria:

Unión Magdalena (1980-84)

Millonarios F. C. (1984-85)

Deportivo Cali (1985-88)

Montpellier H. S. C. (1988-91)

Real Valladolid (1991-92)

Independiente Medellín (1992-93)

Junior (1993-96)

Tampa Bay Mutiny (1996-97)

Deportivo Cali (1996-97)

Miami Fusion F. C. (1998-99)

Tampa Bay Mutiny (2000-01)

Colorado Rapids (2001-02)