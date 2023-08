Leagues Cup le cierra la puerta a América, Tigres y Rayados para que sus partidos sean en Tv Abierta

America vs Columbus Crew Richard Sanchez, Kevin Alvarez, Nestor Araujo, Leonardo Suarez, Israel Reyes of America during the game America vs Columbus Crew, corresponding to the group stage of the Leagues Cup 2023, at Lower.com Field Stadium, on July 31 2023.



Richard Sanchez, Kevin Alvarez, Nestor Araujo, Leonardo Suarez, Israel Reyes de America durante el partido America vs Columbus Crew, correspondiente a la fase de grupos de la Leagues Cup 2023, en el Estadio Lower.com Field, el 31 de Julio de 2023. (Jorge Martinez/Jorge Martinez)