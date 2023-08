VIDEO: Marcelo lesiona brutalmente a Luciano Sánchez en la Copa Libertadores

El defensa brasileño, Marcelo, fue el protagonista de un devastador suceso en la Copa Libertadores. Durante el partido de Fuminense vs Argentinos Juniors, el mundialista intentó una de sus clásicas jugadas en la que regatea pisando el balón, lamentablemente, en esta ocasión se vivió un fuerte desenlace al encontrarse con el futbolista Luciano Sánchez y lesionarlo con un fuerte pisotón que dejó una impresionante imagen.

Corrian los primeros minutos del segundo tiempo y en una jugada por la banda izquierda, el lateral intentó irse de un rival pisando la pelota, al momento, Luciano Sánchez apareció para presionar y en su intento por puntear la bola se llevó un pisotón accidental que de inmediato lo llevó al suelo provocando la preocupación de todos los presentes.

El silbante no dudó en mostrarle al ex Real Madrid el cartón rojo, mientras que el jugador no podía creer lo sucedido y entre lagrimas abandonó el campo pidiendo perdón por lo sucedido, siendo consolado por sus compañeros y rivales.

Es importante señalar que, el juego que hasta el momento del aparatoso suceso tenia Argentinos Juniors arriba en el marcador por la minima, terminó en un empate 1-1 y verá su segundo capitulo la siguiente semana para definir al equipo que supere los Octavos de Final.