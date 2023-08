“Deja de rascar pasta, te falta la ambición de ganar la Champions y el Balón de Oro”: Ibai contra Mbappé

Kylian Mbappé sigue siendo el protagonista de todos los titulares debido a que su posición en el PSG, en busca de salir gratis, genera mucho interés entre los aficionados; sin embargo, no para todos es un tema grato de tocar, ya que para algunos como, Ibai Llanos, es una novela que lo tiene cansado y bastante molesto.

Recientemente, el famoso creador de contenido, publicó un video en su canal de YouTube en donde debate sobre el tema y ahí fue donde mostró todo su descontento con el futbolista por buscar más el beneficio económico antes que el deportivo.

“A mí Mbappé me ha decepcionado bastante, porque todo este rollo de la prima, de la fidelidad, de la pasta, me tiene cansado a un nivel que no comprendo. Si tú quieres venir al Real Madrid, porque estás montando todo esto cuando eres Ultra millonario”, mencionó el caster de videojuegos.

De igual forma, Ibai aprovechó el momento para cuestionar al jugador por su indecisión, señalando que sigue pensando en conseguir un mejor contrato, con más dinero y beneficios, pero que debe enfocarse en jugar y estar en los grandes momentos del futbol.

“Macho, ya está. Yo entiendo que el dinero es importante, pero no paras de rascar. Tú ya eres el número uno, bueno ahora ven al Madrid a ser el número uno y ganar dinero, te falta la ambición de ganar la Champions que no la tienes y un Balón de Oro que no lo tienes, ya toca jugar. Ve a las grandes citas que aburre”, Continuó comentando.

Para finalizar, Llanos exigió al atacante salir a hablar de su futuro y exponer su deseo de ir al Real Madrid ante la postura del PSG, en donde lo han borrado del equipo y piensan deshacerse de él lo antes posible para poder obtener algo a cambio.

“Sal y dilo, no te cortes, no pongas indirectas, di: han dicho que si no renuevo me voy, perfecto. Me voy al Real Madrid... Deja de ser una marioneta, tu presidente te ha apartado, ha dicho abiertamente que te vende”, comentó el creador de contenido.