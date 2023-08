Jesús Martínez estalla contra la Legues Cup: ‘No es negocio’

La Leagues Cup se ha convertido en un tema controversial para los equipos de la Liga MX, tras sus pobres actuaciones y eliminaciones tempranas, pero el presidente del Pachuca, Jesús Martínez reveló que tampoco ha sido un negocio para los representantes.

En entrevista con ESPN, el directivo afirmó que este torneo es una apuesta a futuro, aunque ahora están poniendo en riesgo a los jugadores.

“Estamos convencidos que es un gran proyecto, no en la cuestión económica ahorita porque es un riesgo para nosotros en cuanto a jugadores que se lastimen, de logística. Cosas que aprender por parte de los organizadores que son socios, liga mexicana y MLS, mejor trato de los equipos… Todo comienzo es difícil”, dijo.

Por otra parte, Jesús Martínez afirmó que, en cuestión económica, beneficiaria más a los equipos de la Liga MX disputar la Copa Libertadores.

“No es el negocio que dicen, me conviene más que vuelva la Libertadores, porque por un partido de Copa Libertadores tendríamos que jugar 10 partidos de Leagues Cup. No confundan a la gente, el negocio no es ese, es un proyecto que está para que mañana sea un gran proyecto comercial y deportivo”, dijo.

Cabe recordar que, en fase de grupos, los equipos participantes podrán generar 300 mil dólares por juego ganado. Mientras que, en la League Cup, se apunta a 150 mil dólares.