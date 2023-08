“En Inglaterra valoran más lo que uno ha hecho”: Raúl Jiménez

Raúl Jiménez fichó recientemente con el Fulham con el objetivo de mantenerse compitiendo a un máximo nivel en la Premier League.

Pese a ello, el delantero mexicano ha sido blanco de críticas por su desempeño en el último año; sin embargo, eso no es algo que le afecte anímicamente, pues aseguró que se encuentra enfocado en volver a su mejor versión, aunque reconoció que en Inglaterra se le valora más por su trabajo que en México.

“Yo siempre hago lo que me toca, siempre doy lo mejor de mi. Habrá veces en las que me salgan las cosas y otras en las que no, pero acá en Inglaterra creo que en ese aspecto valoran más lo que uno ha hecho. Tal vez son dos cosas diferentes en clubes y selección pero se percibe algo distinto y se agradece”, declaró en entrevista con Claro Sports.

Además, el canterano del América confesó que tuvo mejores ofertas económicas para dejar la Premier League, pero considera que aún tiene nivel para competir a un alto nivel, por lo que agradeció al Fulham por haberle dado la oportunidad.

“Sí, hubo ofertas de otros lugares, mucho mejores económicamente, pero yo en mi cabeza tengo en mente de seguir en el máximo nivel, que tengo con qué para seguir compitiendo en la mejor liga del mundo, agradecer a Fulham que brinda esa confianza, que saben de lo que soy capaz y a darlo todo para responderles de buena manera”, señaló.

Por último, el delantero de 32 años habló sobre la polémica en torno a su convocatoria al Mundial de Qatar 2022, dejando en claro que no se arrepiente de haber ido a la justa, pese a las críticas que recibió de la afición, que consideraba que debió haberle dejado el lugar a Santiago Giménez.

“Es una decisión de la que no me arrepiento, me sentía bien y si tengo el alta médica para jugar, obviamente iba a ir, fue lo mejor, no tuve los minutos que hubiera querido, pero es algo en lo que estaba consciente por venir de una lesión, estaba preparado mentalmente y tomé la decisión de hacerlo”, sentenció.