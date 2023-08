“La Leagues Cup ha sido de terror para los equipos mexicanos”: David Faitelson

El paso de los equipos mexicanos en la Leagues Cup ha sido decepcionante con grandes fracasos como el de las Chivas, Pumas y Cruz Azul, situación que criticó duramente el periodista David Faitelson.

De la Liga MX solo quedan 5 equipos con vida, lo cual significa un amplio dominio de la MLS sobre los clubes de México, algo que llama un gran fracaso para el fútbol de nuestro país.

“No hay otra forma de llamarle. Es un gran fracaso lo que hemos visto hasta ahora dentro de esta Leagues Cup. Los equipos mexicanos han caído uno tras otro. Es verdad que aún quedan equipos como América, Monterrey, Tigres, permanecen con vida y cualquiera de ellos es candidato para ganar la Leagues Cup, pero la película que hemos visto, ya es una película de terror para el futbol mexicano”, explicó David.

En su opinión expresada en un video que subió a sus redes sociales, el comentarista resaltó que la MLS ya es superior a la Liga MX y eso se refleja con los equipos de media tabla de ambas ligas, la cual varios equipos se han enfrentado en esta Leagues Cup con resultados a favor de los estadounidenses.

“Se ha visto el crecimiento de la MLS y un decaimiento del futbol mexicano. Los equipos de media tabla de la MLS han acabado con los equipos de media tabla de la Liga MX. No creerse la historia doméstica de que nuestro futbol es la octava maravilla del mundo. Nuestra liga se ha quedado limitada porque no surgen jugadores mexicanos y los extranjeros no alcanzan para generar un nivel competitivo importante”, sentenció David.