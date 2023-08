“Turco” Mohamed arremete contra la Leagues Cup: “Si fuera a visita recíproca no sería lo mismo”

Tras la eliminación de los auriazules contra el Querétaro, en los 16vos de final de la Leagues Cup, Mohamed declaró que es una derrota que alertó a la institución, pues se hizo un torneo malo.

“El torneo termina siendo malo porque quedamos eliminados en una instancia donde creíamos que íbamos a avanzar más.

Los partidos se gana con goles, tuvimos 17 tiros a gol, un penal y ellos metieron un tiro al arco y nos ganaron el partido, así que no hay que poner excusas y debemos hacernos cargo de lo que no supimos hacer dentro de la cancha; fuimos totalmente superiores al rival, pero esto se gana con goles ellos hicieron goles nosotros no”, dijo en conferencia de prensa.

Al mismo tiempo el DT argentino, añadió que de las derrotas se aprende y con este descalabro espera que, jugadores y cuerpo técnico “maduren” para el futuro.

“A partir de mañana pensaremos cómo vamos a manejar esta situación, estamos tristes porque no conseguimos este objetivo de seguir avanzando, pero bueno toda derrota deja un aprendizaje y esperemos que sea un aprendizaje para todos: cuerpo técnico, jugadores y directivos, estás derrotas te enseñan a crecer, ojalá que sea un golpe para levantarse rápido”,

Al final, se quejó del formato de la Leagues Cup que pone en desventaja a los equipos de la Liga MX.

“Es normal que ocurra algo así, estás 20 días fuera como si fuera un mundial de futbol y a veces no es lo mismo que estar en tu casa, la verdad que sí fuese visita recíproca no sería lo mismo, para mí no es un parámetro justo en un enfrentamiento de igual manera pero esa experiencia conocimiento y hay que seguir mejorando nuestra liga para competir mejor”.

Pumas terminó en 4ta posición de la tabla en el torneo Apertura 2023, tras tres jornadas jugadas antes de partir a la Leagues Cup.