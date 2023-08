Jutta Leerdam, la bella y talentosa novia de Jake Paul

El youtuber Jake Paul superó a Nate Diaz en un combate de boxeo y una de las primeras personas con las que celebró fue con Jutta Leerdam, con quién recientemente inició una relación sentimental.

Al parecer, el estadounidense y la neerlandesa se empezaron a contactar a través de Instagram, hace varios meses, para posteriormente iniciar una relación.

Ahora Jutta acudió este sábado al American Airlinces Center en Dallas, Texas, para apoyar a su pareja, así lo compartió en ella en su cuenta de Instagram.

“Estoy muy orgullosa de ti. Solo has practicado este deporte por tres años y medios y has logrado que pasen grandes peleas. Me inspiras mucho con tu ética laboral, la forma en que piensas en grande y tu loca determinación. Eres especial, mi campeón”, fue el mensaje que publicó Leerdam.

¿Quién es Jutta Leerdam?

Pese a salir con una personalidad de las redes sociales, Jutta Leerdam cuenta con su propio éxito, incluso puede ser considerado mayor que el de su pareja.

La neerlandesa es una patinadora profesional sobre hielo. Obtuvo una medalla de plata en los 1000 metros de los Juegos Olímpicos de Beijing 2022. Cuenta con seis preseas en el Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad sobre Hielo en distancia individual (cuatro oros, una plata y un bronce).

En el Campeonato Mundial en distancia corta cuenta con un oro; en el Campeonato Europeo en distancia individual ha conseguido dos medallas aureas y una plata. Por último en el Campeonato Europeo en distancia corta suma dos metales dorados.

Además es toda una celebridad en Instagram conde cuenta con 4.2 millones de seguidores, donde comparte momentos de su carrera, imágenes en las que deslumbra a sus seguidores con su belleza y ahora también fotos con Jake Paul.