VIDEO: Comentarista de ESPN rompe jersey de Cruz Azul como protesta

Eduardo Varela, periodista y analista de ESPN, no pudo ocultar su enojo con la directiva del Cruz Azul luego del despido de Tuca Ferretti como DT del equipo.

Varela, subió un video a sus redes sociales, protestando como un aficionado más de La Maquina.

En el mismo, se puede ver como rompe camisetas históricas de Cruz Azul, invitando a todos los fanáticos a seguir el #RetoCruzazulear, deshaciéndose de cualquier mercancía que tenga que ver con el equipo de La Noria.

“!Ya basta con Cruz Azul! A los directivos no les importa... tampoco a los jugadores y contraten a quien contraten mientras no exista un plan serio el problema seguirá. #RetoCruzazulear tiren o escondan todo lo que tenga que ver esta organización. No asistir al estadio. No hablar del equipo. En pocas palabras, no consumir nada que tenga que ver con Cruz Azul. Hablo como ex-seguidor del equipo.” se puede leer en la descripción del video.

¡Otra vez Cruz Azul!

La máquina rompe futbol...



https://t.co/lqPp0ADwdV — Eduardo Varela 🇲🇽 (@EduardoVarelaTV) August 7, 2023

Eduardo Varela, declaró que desde ahora deja de seguir a La Maquina como aficionado.

Cruz Azul atraviesa un momento complicado, pues es último lugar de la Liga MX, se fue eliminado en 16vos de final de la Leagues Cup y el día de hoy destituyeron a su técnico, Ricardo Ferretti.