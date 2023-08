Henry Martin llega a México con la pierna inmovilizada luego de causar baja con América

Este lunes por la tarde llegó a la CDMX el delantero del América, Henry Martin, luego de haber dejado la concentración de su equipo en la Leagues Cup debido a una lesión que debe ser tratada inmediatamente. A su llegada el artillero fue cuestionado por el tema de su baja y fue claro en mencionar que no se dio por la carga de partidos.

“Es nuestro calendario y es parte del juego, lamentablemente me toca a mí y espero que no la sufra alguno de mis compañeros, pero a todos nos toca en algún momento. El cuerpo te avisa que pares, pero yo encantado de jugar la mayor cantidad de partidos, el futbol es así, en algún momento debes tener una pausa y ahora me toca a mí”, señaló el futbolista.

Igualmente, el Seleccionado Nacional explicó la razón por la que tuvo que volver a México a pesar de que su deseo era quedarse en la concentración de las Águilas en la Leagues Cup, destacando que se priorizó su cuidado y atención personalizada.

“Es parte del fútbol, por mí encantado de jugar la mayor cantidad de partidos”



Henry Martín regresó a la Ciudad de México para tratar su lesión, y aunque se perdrá varios partidos importantes, no culpa su lesión al exceso de juegoshttps://t.co/4Xxl749FyG pic.twitter.com/nrt8dPV3KZ — Claro Sports (@ClaroSports) August 7, 2023

“Realmente yo no quería dejar la concentración, pero tampoco quería perjudicar a los doctores y fisioterapeutas por estar al pendiente de mí y buscar lugares para mi rehabilitación. Entonces se decidió que lo mejor era que volviera a la ciudad y tomar la rehabilitación en el club. Quería estar con mis compañeros, pero así es esto”, comentó el delantero.

Es importante mencionar que el atacante sufrió una lesión muscular de primer grado en el gemelo medial de la pierna derecha, esta lo estaría dejando fuera de actividad de 4 a 5 semanas dependiendo de su evolución en la recuperación.