Carlos Hermosillo critica el trabajo del Conejo Pérez en Cruz Azul

Luego de un mal inicio de temporada y la pronta eliminación en Leagues Cup, Cruz Azul decidió cesar a Ricardo Ferretti como director técnico. Ante esta situación, Carlos Hermosillo, criticó a Óscar Conejo Pérez, quien se desempeña como director deportivo del club, por no poder tomar desiciones y a la directiva por no dejarlo trabajar.

“Del ‘Conejo’ no quiero hablar. Es una persona a la cual quiero mucho, hablé con él desde Qatar y le dije que tuviera mucho cuidado. Es muy padre ser nombrado cuando te dejan tomar decisiones, cuando puedes reestructurar junto al director técnico, para eso es el director deportivo, para ver lo que necesitas, las propias necesidades del equipo. Cuando no te dejan, pasas a ser un director deportivo de papel”, comentó para Diario AS.

Hermosillo también se expresó acerca del despido del Tuca Ferretti, asegurando que fue una mala decisión ya que el problema no es el entrenador.

“El técnico que traigan no va a cambiar nada con Cruz Azul, el problema es el armado del equipo. ¿Quién tomó la decisión de traer al Tuca? Lo traes para correrlo y no le das continuidad, no le das oportunidad de caminar un poquito más con un equipo que está pésimamente mal armado, que trae jugadores por traer jugadores”, finalizó Hermosillo.

El Gigante de Cerro Azul, no solo es uno de los jugadores históricos de La Maquina, también es el máximo goleador del equipo cementero con 168 goles.