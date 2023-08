Cruz Azul no busca técnico tras el despido del Tuca

Óscar ‘Conejo’ Pérez, director deportivo del Cruz Azul aseguró que el club no está buscando a un entrenador, después de que este lunes Ricardo Ferretti fue despedido de su cargo, debido a que Joaquín Moreno queda al frente del equipo.

Te recomendamos: Expareja del Chicharito sorprende al posar al natural

En el anuncio de la salida del Tuca, la Máquina informó que Moreno se haría cargo del primer equipo, pero no especificaba si era de manera interina o no, ahora el Conejo acabó con cualquier duda.

“El profe Joaquín se va a quedar, es un tipo preparado, profesional, estudioso, conoce las entrañas del club, sabe lo que queremos del equipo. Las veces que le ha tocado participar entrega buenas cuentas. Hoy va a tener la oportunidad de estar de DT con el equipo”, señaló Pérez a ESPN.

El exportar también aclaró que la salida del Tuca Ferretti se debió a los malos resultados. Hay que recordar que del brasileño perdió los tres primeros partidos del Apertura 2023 y fue eliminado en dieciseisavos de final de la Leagues Cup, donde no ganó los tres duelos disputados en los 90 minutos, solo en uno se impuso en penales.

Puedes ver: Jaime Lozano seguirá al frente de la Selección mexicana

“(Tuca) se va porque al final los resultados no nos acompañaron, no se dieron, fueron varios partidos en los que no pudimos encontrar ese resultado. Se habló con la directiva, con el presidente, el área deportiva y se llegó a la decisión que no iba a continuar, me dijo está bien, que es futbol y que entendía”, apuntó.

Con estas palabras, Joaquín Moreno será el encargado de dirigir al Cruz Azul lo que resta del Apertura 2023 y tendrá el reto de sacar al equipo del fondo de la tabla general.