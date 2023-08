‘Queremos representar a México en unos Juegos Olímpicos’: Diana Flores

El flag football es uno de los deportes en donde México trascendió en los últimos años, y una de sus principales referentes fue Diana Flores, capitana y quarterback de la Selección tricolor, quien lideró al equipo a la medalla de oro en los World Games en 2022.

Ahora, con reconocimientos por parte de la NFL, la jugadora de flag football apunta a un nuevo sueño que es llevar a esta disciplina a unos Juegos Olímpicos, ventana que se abre en Los Ángeles 2028, lo que sería una gran plataforma para este deporte.

En entrevista con Publisport la capitana ve con buenos ojos el crecimiento del papel de la mujer en la NFL, pero apunta a que este crecimiento debe ser exponencial para quitar aún más barreras para las futuras generaciones.

¿Qué representa para Diana Flores ser integrante del Salón de la Fama de la NFL?

— Para mí es todo un orgullo el representar, no solo a la Selección mexicana, también a mi país. Poder representar a la mujer en el deporte, a la comunidad latina y al Flag Football. Me siento muy agradecida de dejar mi granito de arena a este movimiento más grande del cual está siendo parte la mujer y estoy muy ilusionada por lo que puede representar este reconocimiento a las nuevas generaciones, que pueden soñar con ser parte de este lugar.

Flag Diana Flores es una referente del deporte mexicano I (Marisol Argumedo)

¿Cómo ha sido el crecimiento de la mujer en la NFL?

— Es una realidad que, en el futbol americano en sus inicios, le costó trabajo poder entrar de lleno, pero con la pasión que nos ha representado, cada vez más obtenemos el reconocimiento y la plataforma para mostrar de lo que estamos hechas. Eso me llena de emoción y abre las oportunidades para las siguientes generaciones de niñas, que sepan que pueden ser vistas y hacer una diferencia. Así se ve actualmente con las entrenadoras, con los equipos de prácticas, periodistas y diferentes mujeres, tanto dentro, como fuera del campo y estoy convencida de que esto trazará un futuro brillante para las nuevas generaciones.

¿Cómo ves el crecimiento del Flag Football en México?

— México siempre ha sido potencia en este deporte, y desde hace muchos años, con las que estaban atrás de nosotras. Hoy por hoy, es increíble como ha crecido el deporte, primero a nivel nacional, y después a nivel internacional. Que más atletas se sumen a esta disciplina es alentador y ver como ha evolucionado. Es más rápido, más atlético, es más creativo, y eso ha permitido que tenga más alcance y abre nuevos capítulos en la historia de este deporte. En México más universidades apuestan por este deporte, pero aún nos queda muchísimo por avanzar.

¿Qué opinas del apoyo hacia este deporte?

— Es una realidad que hemos avanzado, que hemos tenido logros y reconocimientos, pero seguimos buscando apoyo al flag football, a lo largo de este año ese es el reto, y buscamos seguir luchando para poder llevar a esta disciplina a los Juegos Olímpicos, ya que el sueño es estar en Los Ángeles 2028.

¿Hay posibilidades de ver al Flag Football en Los Ángeles?

Mi sueño es poder representar a México en un evento tan importante como unos Juegos Olímpicos, ahora estamos poniendo todo nuestro esfuerzo para que esta disciplina pueda estar dentro de los elegidos en Los Ángeles 2028. Si se logra, abriría muchas puertas.

¿Cuál es el principal reto de la mujer en el deporte?

— Uno muy real es tener las plataformas, la visibilidad, que te den la voz, porque talento sí hay y siempre ha existido, pero simplemente nos estamos mostrando hasta ahora de todo lo que podemos hacer. Otro tema es tener modelos a seguir, y hacer sentir que somos vistas y que pueden soñar en grande las mujeres en el país y en el mundo. Poco a poco se han hecho cambios grandes, pero debemos seguir sumando más esfuerzos para llegar a lo más alto.

¿Quiénes fueron tus ídolos en el deporte?

— Por las circunstancias que se viven en el deporte, no tuve un ídolo femenino en el deporte que me permitiera soñar con esto. Todo lo que está pasando jamás lo soñé, no porque no quisiera, sino porque no pensé que pudiera ser posible, pero ahora estoy viviendo la magia del deporte, que es la de romper barreras generacionales, de idiomas y al final, es muy significativo poder vivir el sueño.