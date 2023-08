Joaquín Moreno confirma que será el técnico de Cruz Azul toda la temporada

Cruz Azul arranca un nuevo proceso en el banquillo y Joaquín Moreno es el elegido para tomar las riendas del equipo, por lo que resta del Apertura 2023. Así lo aseguró el propio estratega en su primera conferencia como el técnico oficial de la Máquina este miércoles.

Luego de un penoso arranque en el torneo liguero y una gris actuación en la Leagues Cup, la directiva Celeste optó por terminar su vínculo con Ricardo Ferretti, para poner en su lugar a Joaquín Moreno, quien fue presentado esta tarde ante los medios para señalar su agradecimiento por la oportunidad y asegurar su continuidad hasta el final de la campaña.

“Primero agradecer la oportunidad, agradecido por la confianza que se mantiene todo el torneo. Me encuentro contento y comprometido con el desafío que tengo, el reto de mi carrera que es consolidar lo para lo que yo también me he preparado”, comentó.

Así mismo, también señaló el momento que vive el equipo y como deberá revertirlo con mucho trabajo y cada uno trabajando en pro del equipo.

“Tengo la capacidad, confío y me da la seguridad. Cuando hay cambios y no son buenas para el equipo, hay desconfianza. Trabajaremos como equipo y así nos irá bien. Trataré de hacer que todos trabajemos en equipo, cada uno aportar desde donde nos toca”, finalizó.