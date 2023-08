“No estamos siendo consistentes para pelear por cosas importantes”: André Jardine

André Jardine (Photo by Hector Vivas/Getty Images) (Hector Vivas/Getty Images)

Luego de la dura eliminación que sufrió América ante Nashville en la Leagues Cup, el equipo mexicano viajó de vuelta a tierras aztecas y en su regreso, el estratega del club fue cuestionado sobre el juego mencionado. Jardine no quiso profundizar en el tema del arbitraje, pero sí fue duro en la crítica hacia lo mostrado por su escuadra.

El técnico brasileño decidió hablar de lo que sus dirigidos deben mejorar en los partidos, si es que quieren seguir siendo fuertes en las competencias que afronten, además de señalar que desde hace un tiempo el América viene mostrando esas deficiencias que se deben empezar a trabajar.

“Estamos en un proceso de ganar consistencia y la consistencia viene de ser muy fuerte como equipo. No estamos siendo consistentes para pelear por cosas grandes, no es de ahora, es de hace tiempo y a partir de mañana a entrenar más fuerte... Cometemos errores y los analizaremos fríamente para no repetirlos. América quiere ser más fuerte”, mencionó el entrenador.

🦅 "VAMOS A SALIR MÁS FUERTES"



América llegó a México luego de la eliminación en Leagues Cup ❌#FSRadioMX pic.twitter.com/ZQQVDCx9NU — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) August 9, 2023

Igualmente, declaró que en sus planes no está quedarse con lo sucedido en la Leagues Cup, sino que piensa darle la vuelta y juzgar las cosas por mejorar, además de como revertirlas para seguir adelante en el torneo liguero.

“Las circunstancias del juego fueron duras y la forma en que se termina. No soy de lamentarme, hay que pensar al frente y salir más fuertes de este partido y este torneo”, finalizó André Jardine.