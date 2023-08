Prohíben jugar al Gullit Peña en Liga Premier de Sonora

Carlos Gullit Peña, estuvo muy cerca de regresar a jugar a México con el Deportivo Combate de la Liga Premier de Sonora, pero al final, el fichaje se vino abajo.

La llegada de Peña a la Liga Premier iba a ser para algunos partidos amistosos, para después volver a Emiratos Árabes y reportar con su actual equipo, Al-Dhaid, pero no le dieron permiso.

POR SI TE LO PERDISTE: “No hay espacio para reclamos”: Gerardo Martino sobre la molestia de los clubes mexicanos

El manager del exseleccionado nacional, Morris Pagniello, declaró en entrevista para ESPN, que no dieron el permiso para que Carlos jugara, debido a los tiempos, pues todavía tiene que firmar contrato con su nuevo equipo.

“No le autorizó el Al-Dhaid. No, no va a poder hacer eso, porque en los próximos 10 días ya tenemos cerrado su futuro club. Se está entrenando ahí, pero no va a poder jugar porque él tiene que venir de vuelta para Asia, entonces no va a ser posible que él juegue, ni por amistad ni por dinero”, comentó.

Deportivo Combate hace oficial la llegada de su nuevo y último jugador de clase mundial, Carlos “El Gullit” Peña!... Posted by Deportivo combate premier on Thursday, July 27, 2023

Aún se desconoce cuál será el próximo equipo del Gullit Peña, pero se sabe que estuvo a punto de firmar para el Racing de Madrid de la 5ta división de España.