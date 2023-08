Carlos Vela en duda para jugar ante Rayados

El duelo entre Rayados y LAFC es uno de los partidos que más llaman la atención en esta Leagues Cup al enfrentar a los clubes más caros de la MLS y de la Liga MX, sin embargo, este encuentro podría perderse del atractivo de no ver a Carlos Vela en el terreno de juego.

El cancunense sufrió una molestia posterior a su encuentro contra FC Juárez, partido en el que debutó con doblete en este torneo.

Te interesa: Josef Martínez se burla de los equipos mexicanos tras defraudar en la Leagues Cup

Previo al partido en el que Los Ángeles goleó al Real Salt Lake, el entrenador Steve Cherundolo, comunicó que la lesión de Carlos no es algo grave pero que provoca que el jugador no este al cien por ciento.

“Carlos sigue recuperándose. No es nada dramático que reportar. No será algo a largo plazo, pero todavía no está al 100% y se está recuperando”, sentenció Cherundolo

Versiones señalan que el mexicano no llegará para el duelo contra Monterrey, sin embargo aún no hay una versión oficial y a ser un partido de vida o muerte seguramente alargarán lo más que puedan para determinar si Vela juega o no contra la pandilla.