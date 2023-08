“No hay espacio para reclamos”: Gerardo Martino sobre la molestia de los clubes mexicanos

El torneo que junta la Liga MX y a la MLS, la Leagues Cup, ha causado mucha polémica e inconformidad entre los equipos nacionales. Esto debido a las condiciones en la que se ha dado la competencia, favoreciendo en varios ámbitos a las escuadras norteamericanas. Ante esto, el estratega del inter Miami explota ante las críticas y deja un contundente mensaje.

Los cuartos de final están a horas de arrancar y en conferencia de prensa Gerardo Martino rompió el silencio y opino sobre las declaraciones que han dado los equipos mexicanos que han quedado eliminados, asegurando que hay más facilidades para los equipos norteamericanos por su permanente localia.

“Vamos a hacer un torneo, pero lo hacemos como queremos y el que quiera venir a jugar, que venga y el que no, no. En la Concacaf hicieron un torneo y llamaron a la Liga MX y la MLS, se sentaron, vieron como iba a ser el torneo, cuanta plata iban a ganar, como era el negocio, porque no nos olvidemos que el negocio gusta y luego vienen las protestas”, mencionó el ex estratega del Tricolor.

“Que le reclamen al presidente de la FMF”😏



Igualmente, se tomó el tiempo para asegurar que los reclamos de los equipos de la Liga MX no tienen espacio en la Concacaf porque deberían hacerse al presidente del futbol mexicano, quien fue el que aceptó todos los términos y condiciones de la Leagues Cup durante su gestación.

“El negocio te cerraba, te gusta el calendario, aceptas jugar todos los partidos en Estados Unidos, entiendes que tienes que viajar más porque siempre vas como visitante y cuando aceptas esto no tienes lugar para los reclamos, si quieren reclamar es al presidente de la FMF y no a los organizadores del torneo. Él aceptó las condiciones”, finalizó el técnico argentino.