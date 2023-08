Selección Mexicana para ciegos recurre a piratería por falta de presupuesto de la CONADE

La CONADE no deja de estar envuelta en la polémica, la falta de apoyo y e indiferencia ante algunas disciplinas han generado mucho descontento entre los atletas. Ahora protagoniza un triste episodio que orilló a la Selección Mexicana para ciegos a vestirse con indumentaria pirata debido a que el presupuesto otorgado no alcanzó para cubrir este gasto.

El Campeonato Mundial que tendrá lugar en Birmingham, Inglaterra, entre el 18 y 27 de agosto, contará con la participación de representativo mexicano que está a cargo del estratega, Raúl Ortiz. Fue este último el que confesó para ESPN que el presupuesto otorgado únicamente cubrió la inscripción, hotel, alimentación y boletos de avión.

Por lo antes mencionado, los jugadores tuvieron que aportar 300 pesos para poder hacerse con las equipaciones que usaran durante su participación en el Campeonato Mundial de la Federación Internacional de Deportes para Ciegos.

Selección Mexicana para Ciegos @CONADE

“Compramos unos clones del que utilizó la Selección Femenil; Los buscamos económicos y que fueran de buen material. Nos costó 300 pesos cada uniforme. Fueron dos, uno negro y uno blanco, y toda la delegación compro los suyos, el fisioterapeuta, el guía, tu servidor, todos” comentó el técnico.

Igualmente, comentó su postura ante el hecho de que no pueden vestir esas equipaciones debido a que no pertenecen a la Femexfut, afirmando que es algo a lo que tienen que recurrir por urgencia y falta de apoyo, no porque ellos quieran.

“No podemos emplear este tipo de uniformes, porque tienen logotipo de la Femexfut y nosotros no pertenecemos a esa federación, pero cuando no hay presupuesto para la indumentaria parte de la CONADE, podemos comprar lo que queramos... Se oye mal, pero estamos acostumbrados. Desde un mes antes ya buscábamos cotizaciones”, señaló Raúl Ortiz.