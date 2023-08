En la Serie A explotan contra Romelu Lukaku

Romelu Lukaku (Photo by Alex Grimm/Getty Images) (Alex Grimm/Getty Images)

El atacante ha tenido unos días complicados debido a que ha recibido múltiples ataques luego de su paso por la Serie A de Italia. Javier Zanetti y los aficionados de la Juventus, son los protagonistas del mal trago que está pasando el artillero, quien se encuentra concentrado en Inglaterra con el equipo dueño de su carta, Chelsea.

TE RECOMENDAMOS: Ochoa estrena club de fans en Italia

La situación comenzó con las duras declaraciones del vicepresidente del Inter, Javier Zanetti, quien comentó que la directiva del equipo italiano esperaba un mejor accionar por parte del atacante. Recordemos que a finales de la pasada temporada, se dijo que Lukaku había iniciado platicas con la Juventus para cerrar los detalles de su fichaje.

“Por lo que ha hecho el Inter por él, esperábamos otro tipo de comportamiento como profesional y como hombre. Tiene derecho de jugar con quien quiera, pero basta con decirlo a tiempo. Nadie es más grande que el club y cuando construyes un vestuario siempre debes considerar a quien pones”, mencionó el ex futbolista.

La traición, la decepción, hermano. 😔



Está claro que para Javier Zanetti y la afición del @Inter se acabó el amor por Romelu Lukaku. 💔 pic.twitter.com/pAD0I99ESU — TNT Sports México (@tntsportsmex) August 9, 2023

Es importante mencionar que aunque el jugador estaba a préstamo con los italianos, las directivas de Chelsea y Juventus arrancaron las charlas antes de terminar la campaña por un posible intercambio entre Romelu y Dusan Vlahovic, por lo que se considera de mal gusto su accionar.

Aficionados de Juventus protestan contra la inminente llegada de Lukaku

La noticia de la negociación de los Blues y la Veccia Signiora no sentó nada bien en los aficionados de las Cebras, por lo que han decidido manifestarse en contra del fichaje esperando que la directiva pueda echar marcha atrás y olvidarse del intercambio de jugadores.

TE PUEDE INTERESAR: Liga Saudí de Cristiano Ronaldo será transmitida en México

Fue en redes sociales donde se viralizó un video de los seguidores del club durante un juego amistoso entre el primer equipo y la Sub 23, en donde se puede escuchar como cantan la frase: No a Lukaku, no lo queremos. De igual forma, varias fotos han circulado en redes con mantas que hablan sobre su inconformidad.

Para finalizar, debemos recordar como el delantero a su llegada a la Serie A declaró su amor incondicional por el equipo y los colores de uno de los más grandes rivales del equipo Juventino.