Tuca Ferretti regresa a la Selección Mexicana

Todo apunta a que, Ricardo Ferretti regresa a la Selección nacional como auxiliar de Jaime Lozano, en el proceso de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, aseguró el padre del Jimmy en entrevista con ESTO.

“Yo pienso que Jaime va a hacer un buen papel. Espero que haga un buen papel cobijado con la Selección, con los que están con él y lo apoyan. Va a estar el Tuca Ferretti, espero que tengan una buena mancuerna. Yo siento que el Tuca por el carácter no es muy fácil, todos los sabemos en México, es temperamental. Mi hijo es muy calmado, tiene sus convicciones muy claras, pero espero que el Tuca, por su experiencia va a ser una buena mancuerna”, reveló Jaime Lozano Aguilar.

Asimismo, aseguró que el Tuca ya aceptó trabajar al lado del seleccionador nacional, por lo que tendrán que buscar una manera de llevar al Tri.

“Va a ser su auxiliar. Ya aceptó, pero tiene un carácter fuerte. Es recio y ojalá se complementen bien. Yo creo que van a hacer una buena mancuerna, es el mejor elegido esperando que embonen bien con la relación. Yo creo que va a haber una buena relación, el Tuca conoce a Jaime. Espero que sean diplomáticos mutuamente para que no estén divididos, sino juntos todos los que saben de futbol”, dijo.

¡Vaya,Vaya😌!



En entrevista para ESTO, Jaime Lozano Aguilar aseguró que Ferretti se integrará al grupo de "Jimmy" en la Selección Mexicana ⚽🇲🇽



👉🏻https://t.co/X9CPXTigid pic.twitter.com/LqxunC79kl — Esto en Línea (@estoenlinea) August 12, 2023

También le preguntaron al actor, como se dieron las negociaciones con Ferretti, después de su salida de la Maquina.

“No sé, no estoy seguro. Siento que… no creo que Jaime lo haya pedido, pero hablo sin saber, yo creo que a él se lo sugirieron y le pidieron a Tuca. Yo creo que le dijeron: estaría bien que tuvieras a un auxiliar con colmillo, con experiencia como Tuca… siento eso, no te lo aseguro, eso no lo he platicado con Jaime. Se me hace más diplomático que le hayan dicho: ¿Oye, aceptarías ir con Jaime al Mundial? No creo que Jaime lo haya buscado, no por vanidad, sino porque Tuca tiene una jerarquía de campeonatos”, expresó.

POR SI TE LO PERDISTE: Real Madrid arrancó la temporada con el pie derecho

Ricardo Ferretti, ya estuvo en Selección mexicana en tres ocasiones, la primera en 1993, una segunda etapa en 2015, donde consiguió llevar al Tricolor a la Copa Confederaciones, venciendo a Estados Unidos y la última en 2018, después del mundial de Rusia.