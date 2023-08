Ricardo La Volpe niega formar parte del Consejo de Expertos de la FMF

Los temas relacionados con los mandatos de selección son unos que han causado mucha controversia últimamente. Ante esto, Ricardo La Volpe aparece y complica las cosas para la FMF con unas duras declaraciones sobre el llamado Consejo de Expertos, del cual supuestamente era miembro junto con otras grandes personalidades del futbol y brindaría asesoramiento durante la gestión de Jaime Lozano.

TE RECOMENDAMOS: Roberto Mancini deja a Italia para firmar con otra Selección

Recientemente, Ivan Sisniega, presidente ejecutivo de la FMF, presentó el proyecto de la Selección Nacional de México, en donde incluyó el Consejo de Expertos, una mezcla de grandes personalidades en el futbol que tendrían como finalidad aportar sus conocimientos y opiniones al proceso del Tricolor rumbo al Mundial 2026. Dicho equipo estaría conformado por: Javier Aguirre, Ricardo La Volpe, Rafael Márquez, Fernando Hierro, Carles Puyol y Bernardo Cueva.

Luego de la presentación, se le consultó al estratega mundialista en 2006 con México, por su nueva posición en la FMF, y sorprendió a todos al mencionar que no forma parte del equipo y que no ha recibido una invitación formal al proyecto, por lo que es completamente falso lo dicho por Sisniega.

BOMBA DE LA VOLPE

💣💣💣💣💣

…

Ricardo Antonio habló EN EXCLUSIVA con W DEPORTES y aseguró que no lo buscaron para ser parte del consejo de Selección Nacional 🇲🇽



"A MI NO ME GUSTA VENDER HUMO" 🗣️ pic.twitter.com/RySjvKhoPY — W Deportes (@deportesWRADIO) August 12, 2023

“Yo no me senté para arreglar ninguna situación, si quieren que uno sea protagonista de lo que dicen en ese consejo. No entiendo por qué mandan que ya formo parte si no es verdad. Creo que habría que sentarse con el técnico, el estratega tiene una idea y ya conoce a varios jugadores, entonces tener varias opiniones podría confundir. No entiendo el consejo o para qué sirve”, mencionó el técnico para W Deportes.

Ante esta situación, Ricardo Peláez alza la voz y confirma el acercamiento que tuvo Juan Carlos Rodríguez, presidente de la FMF, con el dirigente, donde le comentó lo relacionado con el proyecto del consejo, por lo que es falso que el argentino desconozca a lo que se le está vinculando.

“Este tema se venía platicando desde la mesa de maestros. Se dio entre la Copa Oro y la Nations League, fui testigo que se le acercó gente importante para invitarlo, pero si no lo hicieron oficial, es error de la FMF”, comentó el analista