‘Como atleta no tendríamos que salir a pedir apoyos’: Gaby Agúndez

El ciclo olímpico rumbo a París 2024 comenzó para muchos atletas mexicanos, pero el camino no ha sido fácil, ante la falta de apoyos para los deportes acuáticos. Así lo manifiesta la medallista en Tokio 2020 Gabriela Agúndez, que se convirtió en una de las afectadas en este nuevo ciclo, por lo que tuvo que alzar la voz y pedir apoyo para asistir al primer filtro, en la Copa Mundial de Fukuoka, Japón.

Ahora, después de triunfar en esta primera competencia, Agúndez espera que este tipo de actuaciones le permitan llegar a más apoyos y seguir soñando con convertirse en multimedallista olímpica.

¿Cómo ha sido el regreso a las competencias tras casi dos años de ausencia?

— Contenta de estar compitiendo, de los resultados conseguidos en Fukuoka, con un cuarto lugar en sincronizados y en individual, además de la medalla de plata en equipos mixtos, es el regreso a las competencias internacionales y estoy feliz de estar en esos escenarios y de saber que México es una potencia, que hay mucho nivel en esta disciplina para poder pelear en los medalleros.

¿Cómo se afrontó esta Copa Mundial, tras el conflicto de la falta de apoyos gubernamentales?

— Me sentí muy contenta de estar en Fukuoka. Tuvimos momentos difíciles, complicados, en donde no solo nos dedicamos a entrenar, también a alzar la voz, a pedir apoyos y a ver que íbamos a hacer para nuestra preparación rumbo al Mundial y de camino a los Juegos Olímpicos, entonces el haber llegado a Fukuoka fue un logro y ahora con los resultados, nos da una alegría y mucho aprendizaje para las siguientes competencias en el ciclo olímpico. Con Ale Orozco buscaremos la plaza de sincronizados, ya que tenemos ambos boletos en plataforma individual femenil, lo que nos motiva a seguir dando resultados para México

Gabriela Agúndez (Marisol Argumedo)

¿Qué significa estar rumbo a estos Juegos Olímpicos post-pandemia?

— Serían mis segundos Juegos Olímpicos y creo que me tocaría vivirlos como los primeros, ya que en Tokio no hubo público, no podíamos salir de la Villa Olímpica y estuvo todo muy estricto, por nuestro bien. Ahora mi sueño es estar en París, rodeada de público y de todo lo que está alrededor de una justa así.

¿Cómo se realizará el selectivo en México para definir a los clasificados a la justa?

— Aún no se definen los criterios para las plazas. Los boletos que se ganaron son para el país, y a nosotras nos toca trabajar para poder quedarnos con ellos y asistir. Al final solo nos queda dedicarnos a entrenar, por si esas plazas ya van con nombre, o si debo competir por ellas en un filtro nacional. Lo importante es que llegue esa Selección lo más fuerte en busca de las medallas y esperamos que salgan pronto los criterios para que nosotros podamos enfocar nuestro trabajo y entrenamiento.

¿Cómo evolucionó el trabajo con Alejandra Orozco?

— Bastante bien. Es muy amena nuestra relación, nuestra convivencia, nuestro día a día. Con ella convivo más que con cualquier otra persona. Desde Tokio buscamos la manera de conectar y hacer esa mancuerna para ganar la medalla. Ahora, estamos platicando sobre nuestros objetivos, y confiamos la una en la otra para buscar una nueva presea.

¿Qué tan complicado fue comenzar el proceso con nulos apoyos por parte del gobierno?

— Ha sido difícil, cansado. A uno como deportista no le debería corresponder estar buscando apoyos para ir a sus competencias, para entrenamientos. Yo soy de Baja California Sur, pero entreno en Guadalajara y vivo un día a día en donde se paga la renta, hay que ir al súper, la gasolina y a veces, es desgastante saber si vas a tener para competir, por lo que me movió esa situación. En estos meses, nos buscamos el espacio para solicitar apoyo. Esperemos que más personas se sumen para el resto del proceso y seguimos abiertas a esa opción de dar conferencias, de dar pláticas, que nos vean como es el día a día de un atleta, esas son algunas de las ideas que buscamos para que nuestro camino a París se vea más tranquilo

Gabriela Agúndez (Marisol Argumedo)

¿Qué opinas de casos como el del equipo de natación artística, o del clavadista Jahir Ocampo?

— Todos queremos llegar a Juegos Olímpicos y cada quien está buscando la manera. Me da gusto que no nos rindamos, no quitamos el dedo del renglón de seguir adelante y ahora buscamos más tranquilidad para poder ir a competir.

¿Cómo afecta mentalmente ese tema?

— Es desgastante, y quita tiempo, espacio en nuestra mente. Causa estrés, y hay que saber manejarlo, que no nos afecte, pero saber separarlo a la hora de competir, pero es un desgaste importante.

¿Crees que los jóvenes pueden desmotivarse en sus sueños de ser atletas en México?

— Espero que no. Estamos pasando por momentos muy complicados, pero estamos sacando la casta por México en nuestras competencias, y al final ese es el mensaje, que a pesar de que el camino sea difícil, se pueden lograr los objetivos, pensando y transmitiendo lo positivo

¿Cómo será el proceso rumbo a Juegos Panamericanos?

— Tenemos un filtro selectivo en México. Debemos esperar los criterios, pero el Mundial nos sirvió de referencia y para ajustar detalles, para después poder brillar en Juegos Panamericanos.