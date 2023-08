Swami, la mexicana que buscará competir en el Breaking en París 2024

Los próximos Juegos Olímpicos de París 2024 seguirán marcando tendencia con la inclusión de nuevas disciplinas en las que varios atletas buscarán mostrar sus mejores habilidades para lograr subirse al que será un podio histórico, este es el caso del Breaking. Ante esto, la B-Girl mexicana, Swami, se dice lista para el reto y mantiene firme el sueño de ganar una presea para México en la justa.

TE RECOMENDAMOS: Selección mexicana de beisbol femenil consigue histórico pase en el Mundial

Es importante recordar que el Breaking o Break Dance, es una disciplina que ha intentado estar en la justa desde hace cuatro años y ahora finalmente son incluidos para París. La clasificación para los Breakers será a través de Mundial de la WDSF, que se disputara en septiembre de este año, pasando por los Panamericanos y finalizando con las Series Clasificatorias Olímpicas en 2024.

Swami, quien es considerada una de las mejores en el continente, se dijo lista para el reto que representa el camino hacia la justa olímpica y habló sobre como será la manera de clasificación, como ha peleado en el ranking y a donde apunta actualmente.

“Las competencias que contaban para ir a las olimpiadas empezaron este año, yo he ido a todas las posibles, a Korea, Brasil, Chile, Japón, todas las que den puntos para que México esté en lo más alto del ranking. Hay muchas calificaciones, pero el más importante ahora son los Panamericanos en Chile”, comentó la B-Girl oriunda de Paya del Carmen.

De la misma forma se tomó el tiempo de hablar sobre la organización y como aunque aún no existe una federación en México, se mantiene la intención de formarla, aunque por lo pronto ella se encuentra con la ayuda de algunos patrocinadores y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

Swami Red Bull Content Pool

“No hay federación de Breaking en México. Están haciéndola, pero les falta dinero, apoyo, información, la disciplina está en pañales aquí; sin embargo, está la intención, se están moviendo, pero yo en este momento tengo sponsors y el apoyo de la Conade”, comentó

Para finalizar podemos destacar la manera en la que Swami Mostalac, habló sobre el sentimiento de orgullo que le produce representar a México y como el hacerlo en un marco histórico para la disciplina la hace tener grandes aspiraciones en los Juegos Olímpicos.

“Espero llegar a casa con la prueba de todos los sacrificios y trabajo que he hecho, materializado en una medalla y si no, yo tengo los pies en la tierra, sé que me quedan muchos más años, para mantener la cabeza en alto y dar lo mejor de mí. Lo que más me importa es dejar una huella”

“Significa mucho para mí, mi familia y todos los que me apoyan. Soy la primera mexicana que irá a representar a México y siento un poco de presión, pero a la vez felicidad y emoción”, finalizó

Swami será la única mujer en ir a los Panamericanos representando a México, pero contará con la compañía de otros dos B-Boys aztecas, que como ella, sueñan con París 2024.