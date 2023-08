Despiden a un futbolista en Brasil por lanzar comentarios en contra de Marta

Morotó, que fez postagem homofóbica contra Marta, pede demissão:



- O Rio Branco não é maior do que Cristo Jesus. Sei que todo mundo está me criticando, mas o importante é que o meu coração está certo, nunca vou negociar o pecado. Prefiro a morte do que pecar.



