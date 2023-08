Humo y rumores sobre la salida de Jorge Sánchez del Ajax

Según información del medio neerlandés de De Telegraaf, Ajax y Chivas han llegado a un principio de acuerdo por el fichaje del lateral mexicano Jorge Sánchez, donde el conjunto mexicano ofreció 4 millones de euros y un 10 por ciento ante una futura venta del jugador.

Sin embargo, el jugador podría rechazar la propuesta, Sánchez no está contento con su situación en el club holandés, ya que no ha jugado mucho y no se siente cómodo con el estilo de juego del equipo. Además, el jugador quiere jugar en la Liga MX, donde podría tener más minutos y visibilidad.

Jorge Sánchez marcó su segundo gol con el Ajax. Foto: Ajax

La decisión de Sánchez es importante para ambos clubes, si el jugador acepta la propuesta de Chivas, el Ajax recibirá una buena suma de dinero por su traspaso, aunque hay versiones de que no quiere regresar a México y que posee varias ofertas de equipos importantes en el Viejo continente.

Sobre el posible retorno de Jorge Sánchez 🇲🇽 a la Liga MX con Chivas 🔴⚪️, @FabrizioRomano menciona que el lateral derecho mexicano no tiene intenciones de dejar el fútbol europeo a pesar de los vínculos con los rojiblancos. Además, mencionó que Ajax no tiene acuerdo alguno con… pic.twitter.com/NVatl0B7sb — Julio Rodríguez (@julioordz10) August 15, 2023

El futuro de Jorge Sánchez está en el aire y el jugador tendrá que decidir si quiere quedarse en el Ajax o volver a la Liga MX.