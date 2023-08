La razón por la cual Sergio Ramos no llegará al América

Santiago Baños, presidente deportivo del América, aseguró que el defensa central y campeón del mundo, Sergio Ramos no llegará a reforzar al equipo, por sus altas pretensiones salariales.

A pesar de los fuertes rumores, que ponían al excapitán del Real Madrid, en órbita de los azulcremas, el sueldo que pedía era demasiado alto aún para un equipo importante para la Liga MX.

“Tuve la fortuna de conocer a su hermano que es su representante, en una charla personal, salió el tema y, obviamente, los parámetros salariales de Sergio no tienen nada que ver con lo que se puede pagar aquí en México”, reveló el directivo americanista para TUDN.

Asimismo, Baños declaró que si buscan reforzar la defensa del equipo y la tarea es, contratar a alguien antes del 1ro de septiembre, día en que se cierra el mercado de fichajes.

“La edad es muy relativo, necesitamos a alguien que tenga presencia, que sepamos que no le quedará grande el puesto en el América, que tengamos confianza en él, que tenga gran recorrido, buen juego aéreo. No estamos buscando traer a un joven y darle la oportunidad, que sea alguien con más recorrido y no le pese estar en América, que pueda dar resultados desde el primer partido”, finalizó Santiago Baños.