Almería vuelve a lanzar oferta millonaria por César Montes

César Montes se reincorporó al Espanyol de Barcelona el pasado martes 15 de agosto tras haber ganado la Copa Oro con la Selección mexicana; sin embargo, el Cachorro entrenó de forma separada con la intención de forzar su salida del club, que perdió la categoría y ahora juega en la Segunda División de España.

Y aunque todo apuntaba a que el mexicano se quedaría en los Periquitos, parece haber una esperanza de que permanezca en la máxima categoría del balompié ibérico, ya que de acuerdo con reportes, el Almería ya mejoró la oferta de 8 millones de euros que lanzó en un principio por él.

Según la prensa española, el Almería ahora ofreció 9 millones de euros netos más 1.5 mde en variables al conjunto catalán por hacerse de los servicios del Cachorro que ya habría dado el sí a la propuesta. Este acuerdo, incluiría la cesión del jugador Arnau Puigmal, por lo que la directiva del Espanyol se encuentra analizando la oferta.

Es importante mencionar que recientemente el director deportivo de los Periquitos, Francisco Garagarza, informó recientemente que el equipo tiene contemplado al zaguero azteca para afrontar la liga de ascenso debido a la inversión que hicieron por él en el pasado mercado de invierno.

“Es obvio que César quiere salir y es obvio que nosotros no queremos que salga, igual que no hemos querido que saliese Martin (Braithwaite) y no hemos querido que salieran otros. Es lógico, es buen jugador, pero nos tiene que ayudar a ascender, el club hizo una inversión económica por él” mencionó el directivo.

Cabe destacar que esta no es la primera oferta que recibe César montes para permanecer en Primera División, puesto que Javier Aguirre intentó llevárselo al Mallorca, pero el alto precio del Espanyol fue un impedimento para su salida.

Sin embargo, ante la negativa del mexicano por jugar en el ascenso, el club está analizando seriamente la propuesta del Almería y recuperar la inversión de 8 millones de euros que hicieron por él.