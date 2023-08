“El fin de semana gané un mundial y regresé a entregar pizzas el lunes”: Roxrite

Omar Delgado Macías, mejor conocido como Roxrite, es uno de los máximos exponentes en el Breaking a nivel mundial, el originario de Guadalajara, tiene un prestigio y carrera incuestionable; sin embargo, no todo en su vida ha sido bueno y en entrevista exclusiva con Publisport, el bailarín nos cuenta las dificultades que padeció, además de lo feliz que lo tiene ver a esta disciplina con un lugar en París 2024.

Fue a temprana edad cuando el mexicano y su familia salieron en busca de una mejor calidad de vida, emprendiendo un viaje hacia los Estados Unidos, en donde tuvo sus primeros acercamientos con la disciplina que le cambiaría la vida, aunque de primeras solo pareciera ser un pasatiempo que no lo llevaría a ningún lado.

“Yo vi el baile por primera vez aquí en México, pero no sabía lo que era hasta que me lo encontré otra vez en el 94 o 95 en EE UU. Vi a muchos jóvenes bailando en la escuela y me gustó lo que representaba, la imagen, los movimientos, era dinámico y de ahí empecé a hacerlo a los 12 años”, mencionó el B-Boy.

De la misma forma, recordó que durante sus inicios el camino fue complicado debido a que el Breaking no tenía tantos reflectores, por lo que muchas personas no lo conocían y no le daban la relevancia merecida a su práctica, tanto que ganar un mundial no lo exentó de su trabajo ordinario.

B-Boy RoxRite Red Bull Content Pool

“En ese tiempo no había estudios, las competencias no tenían la importancia de ahora. En 2005 gané un mundial el fin de semana y el lunes regresé a casa para entregar pizzas, pero conocí mucha gente y me permitió crear el equipo de Red Bull en 2010″, mencionó el tapatío.

Ahora que la disciplina ya está establecida, llegando cada vez a más lugares, Roxrite nos habla del sentir por su crecimiento y también por su inclusión en los próximos Juegos Olímpicos de París, en donde México podría contar con representación con miras a una medalla histórica.

“Es emocionante, nunca me lo imagine, creo que es una buena plataforma para explicar la historia que no saben sobre el Breaking, también una oportunidad para que otros países donde no se baila vean lo que es, crezca la escena y salgan más talentos... Muchos de los que han elevado el nivel son mexicanos, pero no se sabe y es algo que podemos cambiar”, señaló el bailarín de 41 años.

Para finalizar, se tomó el tiempo de hablar sobre los talleres que imparte actualmente al rededor del mundo y con los cuales busca enseñar a las nuevas generaciones lo aprendido a lo largo de su carrera.

“Los talleres son una forma para que la historia siga viva, se mantenga el estilo y la originalidad, buscamos abrir la mente de los jovenes”, culminó.