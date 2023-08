“Estoy muy feliz por la decisión que tomamos”: Lionel Messi sobre su llegada a la MLS

Lionel Messi afronta su primera final con el Inter Miami y dará su primera conferencia, previo a la final de la Leagues Cup, en donde los flamengos se verán ante el Nashville SC.

En este evento, el astro argentino habla sobre su experiencia en su primer torneo con el equipo de la MLS y la forma en que se afrontará el torneo, además de los retos que ha comenzado a afrontar.

Chécalo

Sigue en vivo la conferencia de Lionel Messi:

Salida del Barcelona al PSG: “Me siento muy feliz y es un lugar en el que quería estar y fue una decisión que tomamos con tiempo, eso hace todo más fácil. Estamos en el lugar que queremos estar. Mi salida a París fue algo que no deseaba, pero se dio de un día a otro, y la adaptación fue difícil.Todo los contrario a lo que está pasando acá”.

Adaptación al clima y a las canchas sintéticas. “Yo venía de un mes de vacaciones, y de inicio me costó un poco la adaptación, pero ahora me siento muy cómodo, uno nunca se adapta a este clima, pero aprendemos a convivir con eso y no tengo ningún problema, ni con la cancha sintética. Hice mis inferiores en estas canchas, pero hace mucho que no juego en esas canchas, pero no tengo problema en adaptarme”

Balón de Oro: “Yo creo que a lo largo de mi carrera, es uno de los premios más lindos, pero nunca le di importancia, entre comillas, pero lo importante era conseguir los títulos a nivel colectivo, ahora no estoy pensando en ese premio, mi premio más importante fue la Copa del Mundo. Si llega, bien. Ahora tengo nuevos objetivos con este nuevo club, en busca de nuevos títulos·,

"El Balón de Oro es un premio muy importante, pero nunca le di relevancia, para mí lo más importante fueron los premios grupales. Después de ganar el Mundial, no estoy pensando en eso": Messi



Sigue EN VIVO su primer conferencia con el Inter Miami 👇https://t.co/2Hm70AhIvr pic.twitter.com/seg4XWcNim — Publisport México ⚽🏎️🎾⚾🏈🏀🏇🏼🏆 (@Publisport_MX) August 17, 2023

Sobre la decisión de jugar en Estados Unidos: “Mi decisión pasó por muchas cosas y lo decidí con mi mujer, con la familia en general. No pienso en eso. Vine acá a jugar futbol que es lo que más me gusta en la vida. Estoy muy feliz por la decisión que tomamos y agradecido con el recibimiento de la gente”

Sobre los retos que afrontó en la Leagues Cup: “Desde que empezó esta competición fue desde cero, con un entrenador nuevo, con compañeros nuevos, pero nos hemos adaptado muy bien. Ahora es una oportunidad de cambiar las cosas y poder competir. Nos tocó competir contra equipos mexicanos, que tiene grandes jugadores a nivel mundial y nos demostraron que pueden competir. Ahora hay que aprovecharlo”

"La Liga mexicana es una liga muy competitiva, tiene grandes jugadores a nivel mundial": Messi



Sigue EN VIVO su primer conferencia con el Inter Miami 👇https://t.co/2Hm70AhIvr pic.twitter.com/k9D3WNZjGi — Publisport México ⚽🏎️🎾⚾🏈🏀🏇🏼🏆 (@Publisport_MX) August 17, 2023

La final de la Leagues Cup ante Nashville: “Cuando llegue, estaba con mucha ilusión, y en busca de obtener más resultados. Ahora es una gran final para la gente, estamos listos”.