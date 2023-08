“Es triste que la Conade no quiera tener tregua, no soy una deudora”: Paola Longoria

Paola Longoria ha logrado poner en alto el nombre de México en el raquetbol, disciplina en la que es considerada la mejor del mundo. La atleta mexicana, brilló en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 y en entrevista exclusiva con Publisport, habló sobre lo que significa para ella ser una referente del deporte nacional, lo que viene para ella, así como la problemática que enfrenta con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), institución de la cual no ha recibido el apoyo económico desde hace tres años, puesto que la titular, Ana Gabriela Guevara, ha declarado abiertamente que la atleta debe dinero al organismo, por lo que la raquetbolista aclaró los motivos del conflicto.

Hoy en día varios atletas no reciben el apoyo por parte de la Conade, incluyéndote a ti, ¿cuál es tu sentir respecto a esta situación y sobre las declaraciones polémicas de Ana Guevara hacia tu persona?

No es tanto un mensaje a ella, yo lo único que pido es tener lo que me corresponde, lo que yo me gané con fruto de mi esfuerzo, disciplina, dedicación, no puede ser posible que lleve tres años sin recibir una beca de la institución a la que quien dice pertenezco. Es para mi un honor tener ese apoyo, aunque se cerró una puerta se abrieron varias de patrocinadores de la iniciativa privada, que le sigue apostando al deporte mexicano, pero sí es triste que literal a la Conade o a Ana Guevara no le interese tener esta tregua, que solo sea ‘Paola Longoria deudora’, no pero no es así.

Ella apunta y señala que yo me fui con el dinero, corrí y no hice nada y nunca comprobé. Realmente no, es un dinero de 2014 que se comprobó, que se perdieron los comprobantes que yo misma pegaba en una hoja de máquina que lo firmaba y que me mandaba la Conade, ¿yo por qué o de dónde voy a sacar un pase de abordar de 2014? ¿de dónde voy a sacar una factura que anteriormente ni siquiera daban en los hoteles? Hoy en día con todo el proceso del SAT sí, pero ahorita ya no. Incluso en varios torneos todavía en el extranjero, nosotros no recibimos una factura, es el comprobante.

Me acuerdo perfecto de tener esta plática con ella, antes de que llegara como directora y me decía ‘¿tú que cambiarías?’ yo le dije, ‘la forma de comprobar’, porque nosotros no tenemos por qué estar comprobando pegando el ticket, mi trabajo es competir, sí darte mis comprobantes y ya tu área que se concentre en eso. Creo que eso es un trabajo del área administrativa, de los metodólogos, no sé pero nosotros como atletas nuestro principal trabajo es la preparación, es llegar a competir en las mejores condiciones.

¿Es justamente por esto que no has vuelto a recibir el apoyo de la Conade? ¿Te has acercado con ellos?

Bueno, estoy contenta por haber recibido el apoyo de los Juegos Centroamericanos, te voy a ser honesta, sí tenía nervios y miedo de que no se me diera, pero gracias a Dios sí recibí ese reconocimiento, pero mis becas, mis estímulos por los campeonatos del mundo, por los Juegos mundiales no lo he recibido. Y bueno, lo que quisiera es por qué voy a perder o regalar un dinero que yo me lo gané, que me lo merezco y que justamente ese dinero hoy en día me sirve para pagarle a mi equipo multidisciplinario, ya no hay FODEPAR (Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento), y ese fideicomiso nos ayudaba justamente para eso, hoy en día sale de nosotros, de nuestra bolsa, que sí tengo patrocinadores que me ayudan y que obviamente se han sumado a que yo pueda seguir con este equipo.

¿Qué mensaje le puedes enviar a tus compañeros que también atraviesan esta situación?

Decirles que no nos demos por vencidos, que sigamos luchando y trabajando por esos objetivos que cada uno de nosotros trabajamos y soñamos, ganar esas medallas en Panamericanos, clasificar a esos Juegos Olímpicos los que tienen la oportunidad de disputar unos Juegos y yo creo que eso es lo más bonito. A lo mejor a veces nos sentimos quizás solos o dices por qué me pasa esto, pero al día de hoy la iniciativa privada se sumó y no estás solo, tienes el apoyo, el deporte es el mejor estilo de vida saludable y yo creo que esa es la mejor manera de salir adelante.

¿Consideras que el deporte mexicano en general ha crecido bastante en los últimos años pese a las distintas problemáticas por cuestiones económicas?

Sí claro, hoy en día hay un gran crecimiento en todas las disciplinas, hoy hay muchos campeones y campeonas, lo vemos en muchos deportes que antes no éramos top y para mí es un crecimiento del deporte mexicano, pero también es fruto del esfuerzo del atleta que pone día con día, de la gente que se suma que está ahí motivándote, muchos de ellos también hacen sacrificios grandes, las familias que desde el inicio le apostaron a tu carrera, es todo un trabajo en equipo, creo que lo más bonito es ver que podemos trascender, que podemos dejar huella como mexicanos escuchar el himno nacional y ver tu bandera en lo más alto es por lo que uno como atleta trabajo día con día.

¿Qué significa para Paola Longoria ser considera la mejor raquetbolista de México y el mundo y qué tanto pesa en tus actividades?

Es una responsabilidad, pero también esa presión la tomo como una motivación. Han sido muchos años en la cima del ranking, me siento afortunada de poder decir los logros que he alcanzado, pero todo ha sido a base de mucho esfuerzo, mucha disciplina, mucha entrega, mucha dedicación, de esos momentos de sacrificar cosas tanto de mi vida personal como mi infancia, mi adolescencia, todo por un simple objetivo que era gritarle al mundo que había una mexicana que lidera el ranking profesional. Hoy en día me encanta ver la persona en la que me he convertido por todo lo que hay atrás de Paola Longoria, mi familia, el apoyo, los que le apostaron a mi carrera deportiva desde un inicio, la iniciativa privada que se ha sumado, mis patrocinadores, mi equipo multidisciplinario que se convirtió en mi familia, así que ha sido algo padrísimo.

¿Qué tan importante es como deportista recibir apoyo económico por parte de Fundación Telmex tras haber brillado en San Salvador 2023?

Es una motivación, llega en un momento importante de mi carrera deportiva y de muchos atletas, estamos previo a un ciclo de Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos. Lo que hoy hace la iniciativa privada es reconocer ese esfuerzo, esa disciplina, los sacrificios que uno como atleta hace día con día.

¿Qué viene para Paola Longoria además de los Juegos Panamericanos?

Vengo de iniciar el tour profesional, de arrancar con una victoria en Denver, tanto en singles como en mixtos, viene otro torneo que quiero hacer justamente con mi nombre en la primer semana de octubre en Monterrey y lo quiero agarrar más como fogueo para Juegos Panamericanos. Después me toca el circuito profesional, volvemos en noviembre con Chicago y cerramos en California el último torneo de este año, se viene agenda complicada pero la verdad motivada de seguir en el alto nivel.

Por lo que mencionas, hay Paola Longoria para rato...

Hay todavía, gracias a Dios tenemos la salud de seguir haciendo lo que tanto nos apasiona, pero sobre todo también un equipo que me cuida y que me ayuda a no estar lesionada para poder competir en las mejores condiciones... Jugué mis quintos Juegos Centroamericanos, yo creí que eran mis últimos y me di cuenta que puedo más. Eso me motiva, decir que estoy compitiendo al máximo nivel, sigo en la cima del ranking, sigo peleando por los primeros lugares, ¿por qué no seguir haciendo lo que tanto me gusta? Y si es una tristeza no tener el apoyo, pero iniciativas como la de Fundación Telmex que se suma y nos apoya, llega en un momento para motivarnos más.